Neste verão na Paris Saclay, seus horários 100% digitalizados

Publicado em

Leitura 1 min

Considere seu horário de verão válido de 15 de julho a 26 de agosto de 2024

Suas linhas serão transferidas para o horário de verão de 15 de julho a 26 de agosto de 2024

Suas linhas serão transferidas para o horário de verão de 15 de julho a 26 de agosto de 2024

Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:

  • O site Île-de-France Mobilités > Info > News > Essonne > Paris-Saclay
  • No aplicativo IDF Mobilités

Você também pode nos contatar pelo telefone: 0806 079 231

Excepcionalmente, se necessário, os horários podem ser impressos mediante solicitação, ligando para o número acima

Encontre aqui os horários das suas linhas para o período de verão de 2024:

Por favor, note que suas linhas 9 e 91.06 terão horários de verão que começarão em 22 de julho de 2024.

Linha 9 - Horário de verão de 22/07 a 26/08
Linha 91.06 - Horário de verão de 22/07 a 26/08

Boas notícias para este verão! Sua linha 12 fará a ligação entre o centro comercial Ulis 2 e a estação Courcelle-Lycée de la Vallée de segunda a sábado, das 07h30 às 21h45 (Frequência: 1 ônibus por hora)

Linha 12 - Horário de verão de 15/07 a 26/08