Suas linhas serão transferidas para o horário de verão de 15 de julho a 26 de agosto de 2024
Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:
- O site Île-de-France Mobilités > Info > News > Essonne > Paris-Saclay
- No aplicativo IDF Mobilités
Você também pode nos contatar pelo telefone: 0806 079 231
Excepcionalmente, se necessário, os horários podem ser impressos mediante solicitação, ligando para o número acima
Por favor, note que suas linhas 9 e 91.06 terão horários de verão que começarão em 22 de julho de 2024.
Boas notícias para este verão! Sua linha 12 fará a ligação entre o centro comercial Ulis 2 e a estação Courcelle-Lycée de la Vallée de segunda a sábado, das 07h30 às 21h45 (Frequência: 1 ônibus por hora)