Notícias semelhantes

Semana da Mobilidade 2025: Suas equipes no Loing Valley - Nemours estão vindo te conhecer!

De 16 a 22 de setembro de 2025, as equipes da sua região virão se reunir com você durante a Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes do seu território Vallée du Loing - Nemours vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

  • 16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.
  • 19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.
  • 22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região Vallée du Loing - Nemours.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X: @Loing_IDFM

