Notícias semelhantes

As equipes do seu território Vallée du Loing - Nemours vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.

19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.

22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região Vallée du Loing - Nemours.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X: @Loing_IDFM