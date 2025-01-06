Notícias semelhantes

As equipes do seu território Vallée du Loing - Nemours vêm te encontrar, por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para informar sobre a oferta de transporte de suas linhas de ônibus.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
- 16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.
- 19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.
- 22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Nemours.
Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região Vallée du Loing - Nemours.
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Para saber mais sobre as notícias da sua região, acesse nossa conta X: @Loing_IDFM