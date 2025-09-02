Semana da Mobilidade 2025: Suas equipes em Marne-la-Vallée estão vindo te conhecer!

De 16 a 22 de setembro de 2025, as equipes da sua região virão se reunir com você durante a Semana Europeia da Mobilidade.

As equipes da sua região de Marne-la-Vallée estão vindo encontrá-lo por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para saber mais sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

  • 16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Lagny Thorigny
  • 17 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Marne-la-Vallée Chessy Nord
  • 18 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Bussy-Saint-Georges
  • 19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Torcy
  • 22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Val d'Europe

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Marne-la-Vallée.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

Para saber mais sobre as notícias na sua região, acesse nossa conta X: @MLV_IDFM