As equipes da sua região de Marne-la-Vallée estão vindo encontrá-lo por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para saber mais sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.

Estamos ansiosos para vê-lo em:

16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Lagny Thorigny

17 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Marne-la-Vallée Chessy Nord

18 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Bussy-Saint-Georges

19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Torcy

22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Val d'Europe

Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Marne-la-Vallée.

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!

