As equipes da sua região de Marne-la-Vallée estão vindo encontrá-lo por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2025, para saber mais sobre a oferta de transporte das suas linhas de ônibus.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
- 16 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Lagny Thorigny
- 17 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Marne-la-Vallée Chessy Nord
- 18 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Bussy-Saint-Georges
- 19 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Torcy
- 22 de setembro de 2025, das 16h30 às 19h, na estação Val d'Europe
Nossas equipes também terão prazer em responder suas perguntas ou solicitações de informações sobre os bilhetes de transporte e serviços oferecidos na região de Marne-la-Vallée.
Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!
Para saber mais sobre as notícias na sua região, acesse nossa conta X: @MLV_IDFM