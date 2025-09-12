[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]



Todos os anos, de 16 a 22 de setembro, a Semana Europeia da Mobilidade tem como objetivo #inciter cidadãos, organizações e comunidades de muitos países europeus a #opter por mais formas #durables de #déplacements !



O que fazemos todos os dias 🚌🌍♻️🍃



Este ano, a Semana Europeia da Mobilidade será realizada com o tema mobilidade para todos! 🚌🚞🚋🚄🚲🚡



No território de Pays Briard, vários projetos, ações e iniciativas seguem nessa direção:



- Informamos, conscientizamos e apoiamos indivíduos na transição para uma mobilidade mais suave: durante toda a semana, nossos agentes de mediação estão presentes para orientá-lo sobre as possibilidades disponíveis no território #PaysBriard durante nossos lanches na estação!

Animações serão oferecidas e presentes serão conquistados, veja o programa.



- Trabalhamos lado a lado com as autoridades locais para adaptar a oferta às necessidades dos cidadãos (criação, modificação de linhas, realocação dos pontos de parada) participando da elaboração de planos de mobilidade



- Renovamos regularmente nossa frota optando por energias menos poluentes, como o biometano (especialmente no centro operacional Brie-Comte-Robert)



- Apoiamos o Departamento de Seine-et-Marne e estabelecimentos públicos na garantia de serviços multimodais e pontos de apoio (Reestruturação da estação rodoviária Boissy-Saint-Léger, criação de um estacionamento seguro para bicicletas na estação Mormant,...)



Até breve na emissora para conversar sobre isso durante um lanche! 😊