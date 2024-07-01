Novos recursos nas suas linhas a partir de 8 de julho
Linha 482:
- A parada Gare de Thiais-Orly foi criada na sua linha 482 para atender o metrô 14. Encontre-o na estação Thiais-Orly, na rue du Dr Marie.
- A parada Pont de Rungis foi transferida para a parada de mesmo nome na linha 319, localizada na estrada para Fontainebleau
Linha 282:
- a decisão de Clemenceau é definitivamente excluída.
Por favor, consulte a Gare de Choisy e as paradas de 8 de maio de 1945
Horário de funcionamento no verão de 2024
Veja abaixo os horários das suas linhas de ônibus para o período de segunda-feira, 8 de julho, a domingo, 1º de setembro de 2024, inclusive