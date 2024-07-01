Horários de verão e novos recursos em suas linhas a partir de 8 de julho de 2024

Descubra os horários de verão das suas linhas e as novidades na sua região

Novos recursos nas suas linhas a partir de 8 de julho

Linha 482:

  • A parada Gare de Thiais-Orly foi criada na sua linha 482 para atender o metrô 14. Encontre-o na estação Thiais-Orly, na rue du Dr Marie.
  • A parada Pont de Rungis foi transferida para a parada de mesmo nome na linha 319, localizada na estrada para Fontainebleau
Mapa linear 482
Mapa da linha 482 de 8 de julho de 2024

Linha 282:

  • a decisão de Clemenceau é definitivamente excluída.
    Por favor, consulte a Gare de Choisy e as paradas de 8 de maio de 1945
Mapa da linha 282 de 8 de julho de 2024

Horário de funcionamento no verão de 2024

Veja abaixo os horários das suas linhas de ônibus para o período de segunda-feira, 8 de julho, a domingo, 1º de setembro de 2024, inclusive

Linha 282
Linha 480
Linha 482
Linha 483
Linha Unicórnio