Notícias semelhantes

Tudo o que você precisa saber sobre sua nova oferta de ônibus noturno!

Você está voltando com o último trem ou RER? Saia sem estresse, nossos ônibus vão te acompanhar!



Seu ônibus noturno está esperando por você quando chegar à estação! Os ônibus noturnos assumem suas linhas regulares e deixam você no seu ponto.



Esse novo serviço está disponível nas estações de Poissy, Vernouillet-Verneuil e Les Mureaux e atende as principais áreas residenciais de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet e Les Mureaux. Os horários de partida coincidem com as últimas chegadas dos trens das linhas A e J do RER vindos de Paris.