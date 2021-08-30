Notícias semelhantes

Tudo o que você precisa saber sobre sua nova oferta de ônibus noturno!
Você está voltando com o último trem ou RER? Saia sem estresse, nossos ônibus vão te acompanhar!
Seu ônibus noturno está esperando por você quando chegar à estação! Os ônibus noturnos assumem suas linhas regulares e deixam você no seu ponto.
Esse novo serviço está disponível nas estações de Poissy, Vernouillet-Verneuil e Les Mureaux e atende as principais áreas residenciais de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet e Les Mureaux. Os horários de partida coincidem com as últimas chegadas dos trens das linhas A e J do RER vindos de Paris.
Ônibus Noturno - Poissy Leste e Oeste
A partir da estação Poissy (Parvis), são oferecidas 3 partidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). À noite , os ônibus noturnos "Poissy Ouest e Poissy Est" assumem as linhas regulares 6501, 6502 e 6503.
As paradas atendidas no setor Poissy Ouest são as seguintes: Poissy – Parvis Gare, La Coudraie, Château Maurice Clerc, Champ Gaillard, La Part Dieu, Montaigne, Lycée Le Corbusier, Villa Savoye, Blanche de Castille, Notre-Dame, Ursulines, Cimetière, Bussy, Corneille, Ronsard, Collège Les Grands Champs, Hôpital, Racine e Rhin-Danubie.
As paradas atendiam no setor Poissy Est: Poissy – Parvis Gare, Le Cep, Commissariat, Péguy, Laurence Caroline, Lycée Adrienne Bolland, Avenue de Pontoise, Rue du Stade, Piscine Saint-Exupéry, Roland Le Nestour, Saint-Exupéry e Boulevard Robespierre.
Ônibus Noturno - Carrières-sous-Poissy
A partir da estação Poissy (Gare Routière Nord), são oferecidas 3 partidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). O Bus Soir Carrières-sous-Poissy assume o lugar das linhas regulares 6501 e 6516.
As paradas atendidas no setor Carrières-sous-Poissy são as seguintes: Poissy Gare Nord, Les Oiseaux - Parc du Peuple de l'herbe, Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe, Port Saint-Louis, Vieille Ferme, Place Marcel Pagnol, Saint-Honoré, Flora Tristan, 8 de maio de 1945, Saint-Louis, Château Vanderbilt, Maurice Evrard, Reine Blanche, Galiotte, Senette, EDF, 3 Tours, Esplanade, Frères Tissier e Les Fleurs.
Ônibus Noturno - Estação Vernouillet-Verneuil
De Vernouillet - estação Verneuil, são oferecidas 4 partidas em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados). À noite , o ônibus Soirée Vernouillet - Verneuil assume as linhas regulares 6513, 6514 e 6515.
As paradas atendidas no setor Les Mureaux são as seguintes: estação de trem Vernouillet-Verneuil, Koenig, Europa, Le Parc, Avenue de Triel, Clos Hamelet, Pressoir, Clos des Vignes, Rond-Point des Rois, Terres Rouges, Collège Emile Zola, Fours à Chaux, Les Ormes, Maternelle Kosma, Capucines, Noyer, Tocqueville, Roma - d'Esparbes, Collège Jean Zay, Rue de Bazincourt, Abbé Masure, Mairie de Verneuil, Faisanderie, La Garenne, Chanteclair e Parc Noir.
Ônibus Noturno - Gare des Mureaux
A partir da estação Les Mureaux, são oferecidas 7 partidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). O Bus Soir Les Mureaux assume as linhas regulares 6504, 6506 e 6507.
As paradas atendidas no setor de Les Mureaux são as seguintes: Gare des Mureaux, Médiathèque, Bougimonts Shopping Centre, Stendhal, Hauts de Grands Ouest, Paul Eluard, Pléiades, Collège Jean Vilar, Frédéric Mistral, Léon Fourcil, Espace des Habitants, Château de Bècheville, La Chêneraie, Bougimonts, Les Ateliers du Moulin, Vigne Blanche, Pôle Molière, CC Espace, Maryse Bastié, Chopin, Sablons, Condessa Route de Bouafle, Músicos, Centre Hospitalier - Accueil e FAM de Bécheville.
Como funciona o Ônibus Noturno?
Esse serviço permite que você retorne o mais rápido possível, as paradas são atendidas mediante solicitação:
- Você entra e valida sua passagem
- Você indica sua parada no sinal para o motorista
- O motorista adapta sua rota conforme os pedidos para levá-lo ao seu destino o mais rápido possível
Para saber mais e saber suas paradas de descida, não hesite em consultar os folhetos informativos.