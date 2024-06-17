Notícias semelhantes

Assinatura do cartão de transporte escolar

Publicado em

Leitura 3 min

As inscrições para o cartão de transporte escolar para o ano 2024/2025 estão abertas! Informe-se e assine este cartão de transporte agora.

Para quem é o cartão de transporte escolar?

O cartão de transporte escolar (por exemplo, cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador de ônibus da sua região após uma assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

O cartão não é válido nos fins de semana, durante as férias escolares, em outra linha ou para realizar mais de uma viagem de ida e volta por dia.

Para obter essa carta, as seguintes condições devem ser atendidas:

  • Estar matriculado em uma instituição educacional PÚBLICA ou PRIVADA sob contrato.
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano da assinatura.
  • Reside em Île-de-France.
  • Seja um estudante externo ou um meio-interno.
  • Esteja na escola a mais de 3 km da sua casa (o caminho para pedestres mais curto).
  • A taxa subsidiada abaixo se aplica apenas a estudantes do ensino fundamental.
  • Se seu filho está matriculado no ensino médio, o valor dependerá do número de seções cobertas (entre em contato conosco por e-mail [email protected] para informações)
    Além disso, se a viagem incluir mais de 4 trechos (a distância varia de acordo com os limites de trecho, mas em geral, no caso de uma viagem de mais de 7 km na linha de ônibus), o cartão não é subsidiado pelo Departamento e então se torna mais caro do que um pacote ImagineR.

Inscrições para estudantes bolsistas não são aceitas. Convidamos você a assinar um pacote imagineR.

Como faço para obter meu cartão de transporte escolar:

Você deve devolver o seguinte arquivo:

• Solicitação de cartão escolar (Formulário de Inscrição) preenchida, assinada e com o carimbo da escola

• Seu pagamento por cheque no valor de €105, a pagar à TISSE

Para os municípios da Cœur d'Essonne Agglomération (Saint-Michel-sur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-Mérogis / Morsang-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge):

• Solicitação de cartão escolar (Formulário de Inscrição) preenchida, assinada e com o carimbo da escola

• Seu município cobre a taxa de inscrição de €12. Diante dessa ajuda, você deve nos enviar um pagamento por cheque no valor de €93, a ser pago à TISSE

Para o município de Saintry-sur-Seine (apenas para o Collège de la Tuilerie):

  • Solicitação de cartão preenchida, assinada e com o carimbo da escola
  • Seu município paga €21,5. Diante dessa ajuda, você deve nos enviar um pagamento por cheque no valor de €83,5, a ser pago à TISSE

No seguinte endereço:

TISSE – Centro Operacional de Ônibus Bondoufle

Serviço de Cartões Escolares

5 rue du Canal

91070 BONDOUFLE

Dúvidas sobre seu cartão de transporte escolar?

Você pode nos contatar por e-mail: [email protected] (por favor, indique Serviço Escolar no assunto) e por telefone no 01 80 96 31 87.

Notícias semelhantes