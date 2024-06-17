Notícias semelhantes

As inscrições para o cartão de transporte escolar para o ano 2024/2025 estão abertas! Informe-se e assine este cartão de transporte agora.
Para quem é o cartão de transporte escolar?
O cartão de transporte escolar (por exemplo, cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).
É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador de ônibus da sua região após uma assinatura.
Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.
Requisitos de elegibilidade:
O cartão não é válido nos fins de semana, durante as férias escolares, em outra linha ou para realizar mais de uma viagem de ida e volta por dia.
Para obter essa carta, as seguintes condições devem ser atendidas:
- Estar matriculado em uma instituição educacional PÚBLICA ou PRIVADA sob contrato.
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano da assinatura.
- Reside em Île-de-France.
- Seja um estudante externo ou um meio-interno.
- Esteja na escola a mais de 3 km da sua casa (o caminho para pedestres mais curto).
- A taxa subsidiada abaixo se aplica apenas a estudantes do ensino fundamental.
- Se seu filho está matriculado no ensino médio, o valor dependerá do número de seções cobertas (entre em contato conosco por e-mail [email protected] para informações)
Além disso, se a viagem incluir mais de 4 trechos (a distância varia de acordo com os limites de trecho, mas em geral, no caso de uma viagem de mais de 7 km na linha de ônibus), o cartão não é subsidiado pelo Departamento e então se torna mais caro do que um pacote ImagineR.
Inscrições para estudantes bolsistas não são aceitas. Convidamos você a assinar um pacote imagineR.
Como faço para obter meu cartão de transporte escolar:
Você deve devolver o seguinte arquivo:
• Solicitação de cartão escolar (Formulário de Inscrição) preenchida, assinada e com o carimbo da escola
• Seu pagamento por cheque no valor de €105, a pagar à TISSE
Para os municípios da Cœur d'Essonne Agglomération (Saint-Michel-sur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-Mérogis / Morsang-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge):
• Solicitação de cartão escolar (Formulário de Inscrição) preenchida, assinada e com o carimbo da escola
• Seu município cobre a taxa de inscrição de €12. Diante dessa ajuda, você deve nos enviar um pagamento por cheque no valor de €93, a ser pago à TISSE
Para o município de Saintry-sur-Seine (apenas para o Collège de la Tuilerie):
- Solicitação de cartão preenchida, assinada e com o carimbo da escola
- Seu município paga €21,5. Diante dessa ajuda, você deve nos enviar um pagamento por cheque no valor de €83,5, a ser pago à TISSE
No seguinte endereço:
TISSE – Centro Operacional de Ônibus Bondoufle
Serviço de Cartões Escolares
5 rue du Canal
91070 BONDOUFLE
Dúvidas sobre seu cartão de transporte escolar?
Você pode nos contatar por e-mail: [email protected] (por favor, indique Serviço Escolar no assunto) e por telefone no 01 80 96 31 87.