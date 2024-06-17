Notícias semelhantes

O cartão de transporte escolar (por exemplo, cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar.

(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Além disso, esse cartão é emitido pelo operador de ônibus da sua região após uma assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.