Notícias semelhantes

Assinatura ou renovação do cartão escolar (ex Optile Card) Ônibus 2025/2026

Aqui estão os termos e condições de assinatura ou renovação deste cartão de transporte (ex-cartão Optile)

As inscrições para o cartão de transporte escolar (ex Optile) para o ano de 2025/2026 estarão abertas a partir de 10 de junho de 2025! De agora em diante, saiba mais e assine este cartão de transporte!

Para quem é o cartão do ônibus escolar?

O cartão de transporte escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
  • Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).
  • A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Passos da assinatura:

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
    > O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
  2. Em um envelope, anexe ao seu arquivo seu pagamento por cheque feito em nome da TISSE
    (detalhes na seção "Preço do cartão escolar Optile")
    > Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    TISSE - Serviço de Cartão Escolar
    5 rue du Canal
    91070 Bondoufle
  4. Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.

Baixe e imprima seu arquivo de assinatura ou renovação aqui

 -  552.1 KB

Preço do cartão da escola Optile:

A precificação do cartão escolar da Optile depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola;

Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, você pode nos contatar por e-mail: [email protected] (por favor, indique Serviço Escolar no assunto) e por telefone no 0 800 10 20 20.

Para o território do EVRY CENTRE ESSONNE, encontre abaixo as tarifas gerais e também as tarifas subsidiadas.

Procedimento do mapa escolar TISSE 2025-2026

 -  133.5 KB

