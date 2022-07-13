Para alguns horários, pegar a linha 31 agora é necessário reservar previamente (TàD):

NOS dias de semana, das 9h às 16h (antes das 9h e depois das 16h, você pode continuar usando sua linha simplesmente indo para sua parada alguns minutos antes do horário indicado na folha de horários).

(antes das 9h e depois das 16h, você pode continuar usando sua linha simplesmente indo para sua parada alguns minutos antes do horário indicado na folha de horários). SÁBADO o dia todo

Nos horários oferecidos pela TàD, o serviço de paradas adicionais facilitará sua viagem entre o distrito de Vélizy-le-Bas e o coração da cidade de Vélizy-Villacoublay: a partir de 29 de agosto, você poderá ir à Prefeitura e aproveitar as lojas e serviços do Correio, da Vila e do distrito de Louvois sem precisar trocar de ônibus!