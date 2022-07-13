Para alguns horários, pegar a linha 31 agora é necessário reservar previamente (TàD):
- NOS dias de semana, das 9h às 16h (antes das 9h e depois das 16h, você pode continuar usando sua linha simplesmente indo para sua parada alguns minutos antes do horário indicado na folha de horários).
- SÁBADO o dia todo
Nos horários oferecidos pela TàD, o serviço de paradas adicionais facilitará sua viagem entre o distrito de Vélizy-le-Bas e o coração da cidade de Vélizy-Villacoublay: a partir de 29 de agosto, você poderá ir à Prefeitura e aproveitar as lojas e serviços do Correio, da Vila e do distrito de Louvois sem precisar trocar de ônibus!
Como eu sei se preciso reservar meu ônibus?
No meu folheto, as partidas que exigem reserva prévia são acompanhadas pela indicação "TàD", como no exemplo abaixo.
Para reservar, é muito simples!
- Acesse o site da tad.idfmobilites.fr ou baixe o aplicativo T&D da Île-de-France Mobilités no seu smartphone. Tudo o que você precisa fazer é:
- Crie sua conta
- Selecione sua linha
- Indique as informações da sua rota: horário, parada de ascensão e parada de descida desejada.
- Ou pelo telefone 09 70 80 96 63, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.
Flexível e prático, você pode reservar com 30 dias de antecedência e até 1 hora antes da partida, com base nos horários indicados no folheto de horários da linha 31.