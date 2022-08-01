Explicação do serviço T&D da Courtaboeuf
Complementar às linhas regulares, esse serviço é oferecido no parque empresarial Courtabœuf Paris-Saclay Park. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h15, com conexões garantidas a cada 15 minutos.
Não é necessária reserva a partir da parada Château d'Eau.
Em outras paradas, lembre-se de reservar sua carona com 1 hora de antecedência para ser buscado, pois o motorista não para sem reserva.
Você receberá uma confirmação do horário de retirada e da chegada ao seu destino no seu smartphone.
Você pode ver a aproximação do ônibus espacial em tempo real.
No embarque, basta apresentar sua reserva ao motorista e validar com seu bilhete de transporte habitual (Navigo pass, Imagine R card, Navigo Easy, etc.).
Rota TàD Courtaboeuf com conexões regulares
Você pode se inscrever e reservar seu passeio:
· No aplicativo móvel Île De France Mobilités
· Na plataforma regional tad.idfmobilites.fr
· Por telefone de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, no 09 70 80 96 63
Você encontrará todas as informações sobre esse serviço no folheto abaixo.
Até logo nos seus ônibus auxiliares!