Complementar às linhas regulares, esse serviço é oferecido no parque empresarial Courtabœuf Paris-Saclay Park. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h15, com conexões garantidas a cada 15 minutos.

Não é necessária reserva a partir da parada Château d'Eau.

Em outras paradas, lembre-se de reservar sua carona com 1 hora de antecedência para ser buscado, pois o motorista não para sem reserva.

Você receberá uma confirmação do horário de retirada e da chegada ao seu destino no seu smartphone.

Você pode ver a aproximação do ônibus espacial em tempo real.

No embarque, basta apresentar sua reserva ao motorista e validar com seu bilhete de transporte habitual (Navigo pass, Imagine R card, Navigo Easy, etc.).