TàD Courtaboeuf (Transporte sob Demanda)

A partir de 1º de agosto de 2022, seu serviço ChronoPro Courtaboeuf está mudando de nome e tornando-se o serviço de Transporte Sob Demanda Courtaboeuf! Novo nome, número de reserva e nova plataforma. Mas seu serviço não mudará: suas paradas, horários e bilhetes válidos a bordo permanecerão os mesmos.

Serviço T&D de Courtaboeuf

Explicação do serviço T&D da Courtaboeuf

Complementar às linhas regulares, esse serviço é oferecido no parque empresarial Courtabœuf Paris-Saclay Park. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h15, com conexões garantidas a cada 15 minutos.

Não é necessária reserva a partir da parada Château d'Eau.

Em outras paradas, lembre-se de reservar sua carona com 1 hora de antecedência para ser buscado, pois o motorista não para sem reserva.

Você receberá uma confirmação do horário de retirada e da chegada ao seu destino no seu smartphone.

Você pode ver a aproximação do ônibus espacial em tempo real.

No embarque, basta apresentar sua reserva ao motorista e validar com seu bilhete de transporte habitual (Navigo pass, Imagine R card, Navigo Easy, etc.).

Rota TàD Courtaboeuf com conexões regulares

Você pode se inscrever e reservar seu passeio:

·       No aplicativo móvel Île De France Mobilités

·       Na plataforma regional tad.idfmobilites.fr

·       Por telefone de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, no 09 70 80 96 63

Você encontrará todas as informações sobre esse serviço no folheto abaixo.

Até logo nos seus ônibus auxiliares!

Para mais detalhes, veja o folheto

 -  293.1 KB