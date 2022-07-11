A partir de 1º de agosto de 2022, a Île-de-France Mobilités irá lançar gradualmente uma nova oferta de transporte público nos setores de Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix e Entre Juine et Renarde.

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"

- Na plataforma regional dedicada à DRT tad.idfmobilites.fr

- Por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.

O TàD está aberto a todos: para usá-lo, seu bilhete regional de transporte é suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)

É possível reservar com um mês de antecedência e até 30 minutos antes da partida.

No setor de Étampois

O novo serviço de transporte sob demanda da TàD Étampes é complementar às linhas regulares de ônibus. Será possível viajar das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e das 9h às 20h aos sábados entre a estação Étampes e os pontos de ônibus "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" e:

- Zona oeste: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille e Saint-Hilaire.

- Zona sul: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas e Saint-Cyr-la-Rivière.

Após reservar sua viagem, um veículo irá buscá-lo na parada próxima a você e o deixará na estação de trem de Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes ou no Hospital. Você pode então fazer a jornada na direção oposta.

Desde 30 de setembro de 2022, duas novas paradas foram criadas: Hameau Estouches no município de Le Mérevillois e Bois Beau Champ no município de Abbeville La Rivière.