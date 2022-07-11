A partir de 1º de agosto de 2022, a Île-de-France Mobilités irá lançar gradualmente uma nova oferta de transporte público nos setores de Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix e Entre Juine et Renarde.
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- Na plataforma regional dedicada à DRT tad.idfmobilites.fr
- Por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.
O TàD está aberto a todos: para usá-lo, seu bilhete regional de transporte é suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)
É possível reservar com um mês de antecedência e até 30 minutos antes da partida.
No setor de Étampois
O novo serviço de transporte sob demanda da TàD Étampes é complementar às linhas regulares de ônibus. Será possível viajar das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e das 9h às 20h aos sábados entre a estação Étampes e os pontos de ônibus "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" e:
- Zona oeste: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille e Saint-Hilaire.
- Zona sul: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas e Saint-Cyr-la-Rivière.
Após reservar sua viagem, um veículo irá buscá-lo na parada próxima a você e o deixará na estação de trem de Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes ou no Hospital. Você pode então fazer a jornada na direção oposta.
Desde 30 de setembro de 2022, duas novas paradas foram criadas: Hameau Estouches no município de Le Mérevillois e Bois Beau Champ no município de Abbeville La Rivière.
Descrição de como funciona o TàD d'Etampes
Na região de Juine et Renarde / Lardy / Étréchy
O novo serviço de transporte sob demanda TàD Lardy-Étrechy é complementar às linhas regulares de ônibus. Ela permitirá que você viaje das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e das 9h às 20h aos sábados:
- Entre as estações de Bouray e Lardy e os municípios de Boissy-sous-Saint-Yon e Torfou,
- Entre a estação Étrethy, o centro comercial e Pont Royal e os municípios de Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers e Boissy-le-Cutté.
Após reservar sua carona, um veículo irá buscá-lo na parada próxima a você e deixá-lo nas estações e pontos de interesse mencionados. Você pode então fazer a jornada na direção oposta.
Descrição de como funciona a DRT Lardy / Étréchy
No setor de Dourdannais
Devido às dificuldades na contratação de motoristas, somos obrigados a suspender temporariamente o serviço de Transporte Responsivo à Demanda em Dourdan. Garantiremos mantê-lo informado assim que o serviço for retomado. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Você também pode acompanhar todas as nossas notícias no Twitter @EssonneSO_IDFM
O novo serviço de transporte sob demanda da Dourdan permitirá que você viaje das seguintes 3 zonas (você pode então fazer a viagem na direção oposta):
- Zona Leste: Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan e Sermaise.
- Zona sul: Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist e Richarville.
- Zona Nordeste: Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières e Saint-Yon.
· Para as zonas Leste e Sul, em direção à estação Dourdan, o hospital, a área comercial e o "Château Syndicate" param de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado das 9h às 20h,
· Para as zonas leste e sul em direção à estação Dourdan, o hospital, a área comercial, a parada "Château Syndicate", as ZAs Madré e La Belette, Vaubenard, Lavoisier, l'Ermitage, Cité des Petits Prés e a parada "Rue Niepce / Beaurepaire" das 7h às 9h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira,
· Para a zona Nordeste, em direção à estação rodoviária Briis-sous-Forges e à estação St Chéron, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 17h às 20h.
Descrição de como funciona o Dourdan TàD