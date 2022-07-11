3 novos serviços de Transporte Responsivo à Demanda em Étampes, Dourdan, Lardy e Étréchy

Todas as informações que você precisa sobre seus novos serviços de transporte sob demanda em Étampes, Dourdan, Lardy e Étréchy.

A partir de 1º de agosto de 2022, a Île-de-France Mobilités irá lançar gradualmente uma nova oferta de transporte público nos setores de Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix e Entre Juine et Renarde.

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"

- Na plataforma regional dedicada à DRT tad.idfmobilites.fr

- Por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.

O TàD está aberto a todos: para usá-lo, seu bilhete regional de transporte é suficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)

É possível reservar com um mês de antecedência e até 30 minutos antes da partida.

 

No setor de Étampois

O novo serviço de transporte sob demanda da TàD Étampes é complementar às linhas regulares de ônibus. Será possível viajar das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e das 9h às 20h aos sábados entre a estação Étampes e os pontos de ônibus "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hôpital" e:

- Zona oeste: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille e Saint-Hilaire.

- Zona sul: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas e Saint-Cyr-la-Rivière.

Após reservar sua viagem, um veículo irá buscá-lo na parada próxima a você e o deixará na estação de trem de Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes ou no Hospital. Você pode então fazer a jornada na direção oposta.

Desde 30 de setembro de 2022, duas novas paradas foram criadas: Hameau Estouches no município de Le Mérevillois e Bois Beau Champ no município de Abbeville La Rivière.

Descrição de como funciona o TàD d'Etampes

Na região de Juine et Renarde / Lardy / Étréchy

O novo serviço de transporte sob demanda TàD Lardy-Étrechy é complementar às linhas regulares de ônibus. Ela permitirá que você viaje das 9h às 17h de segunda a sexta-feira e das 9h às 20h aos sábados:

- Entre as estações de Bouray e Lardy e os municípios de Boissy-sous-Saint-Yon e Torfou,

- Entre a estação Étrethy, o centro comercial e Pont Royal e os municípios de Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers e Boissy-le-Cutté.

Após reservar sua carona, um veículo irá buscá-lo na parada próxima a você e deixá-lo nas estações e pontos de interesse mencionados. Você pode então fazer a jornada na direção oposta.

Descrição de como funciona a DRT Lardy / Étréchy

No setor de Dourdannais

Devido às dificuldades na contratação de motoristas, somos obrigados a suspender temporariamente o serviço de Transporte Responsivo à Demanda em Dourdan. Garantiremos mantê-lo informado assim que o serviço for retomado. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Você também pode acompanhar todas as nossas notícias no Twitter @EssonneSO_IDFM

O novo serviço de transporte sob demanda da Dourdan permitirá que você viaje das seguintes 3 zonas (você pode então fazer a viagem na direção oposta):

  • Zona Leste: Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan e Sermaise.
  • Zona sul: Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist e Richarville.
  • Zona Nordeste: Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières e Saint-Yon.

·         Para as zonas Leste e Sul, em direção à estação Dourdan, o hospital, a área comercial e o "Château Syndicate" param de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado das 9h às 20h,

·         Para as zonas leste e sul em direção à estação Dourdan, o hospital, a área comercial, a parada "Château Syndicate", as ZAs Madré e La Belette, Vaubenard, Lavoisier, l'Ermitage, Cité des Petits Prés e a parada "Rue Niepce / Beaurepaire" das 7h às 9h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira,

·         Para a zona Nordeste, em direção à estação rodoviária Briis-sous-Forges e à estação St Chéron, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 17h às 20h.

Descrição de como funciona o Dourdan TàD

