Notícias semelhantes

Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?

Você pode se inscrever e então reservar uma ou mais viagens, no horário de sua escolha, entre 9h e 17h, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano (excluindo feriados):

no aplicativo móvel T&D Île-de-France Mobilités

na plataforma tad.idfmobilites.fr

por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.

Você pode reservar sua viagem com 1 mês de antecedência, e até 1 hora antes.

Este serviço está aberto a todos e todos os bilhetes de transporte da Île-de-France (passe Navigo, cartão imagine R, passe Navigo Easy carregado, etc.) são aceitos a bordo do TàD Vexin Est.