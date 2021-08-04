Notícias semelhantes

O Transport on Demand opera com reserva, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano (exceto feriados).
As áreas de serviço do TàD Vexin Est
O Vexin East TàD é dividido em 2 zonas. Em ambas as áreas, você pode ir de um ponto de ruptura existente para um dos dois pontos de alimentação, e vice-versa.
O Vexin East TàD é dividido em 2 zonas. Dois pontos de alimentação são oferecidos por zona.
Como funciona o Transporte Responsivo à Demanda?
Você pode se inscrever e então reservar uma ou mais viagens, no horário de sua escolha, entre 9h e 17h, de segunda a sexta-feira, durante todo o ano (excluindo feriados):
- no aplicativo móvel T&D Île-de-France Mobilités
- na plataforma tad.idfmobilites.fr
- por telefone, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h, às 09.70.80.96.63.
Você pode reservar sua viagem com 1 mês de antecedência, e até 1 hora antes.
Este serviço está aberto a todos e todos os bilhetes de transporte da Île-de-France (passe Navigo, cartão imagine R, passe Navigo Easy carregado, etc.) são aceitos a bordo do TàD Vexin Est.