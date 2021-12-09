> Como funciona?

Agora você pode comprar um bilhete de transporte sem papel por SMS!

Envie o código ARGBDS para 93100 via SMS Receba seu Ingresso SMS Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexões, ao custo de 2,50 euros a partir de 1º de janeiro de 2023 (+ possível custo de SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na rede de ônibus. Para viajar dentro da região de Argenteuil - Boucles de Seine, basta enviar a ARGBDS para 93 100 e receber um ingresso na forma de SMS! Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site:

Ile-de-France Mobilités > seção de preços.

> Por que o código "ARGBDS"?

O código do SMS deve ser fácil de lembrar.

Então... ARGBDS como Argenteuil Boucles de Seine!

ARG = Argenteuil

BDS = Boucles de Seine