Seu novo código de ingresso SMS na rede Argenteuil Boucles de Seine!

Você não precisa mais de troco, agora pode comprar uma passagem de ônibus com seu celular!

> Como funciona?

Agora você pode comprar um bilhete de transporte sem papel por SMS!

  1. Envie o código ARGBDS para 93100 via SMS
  2. Receba seu Ingresso SMS
  3. Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexões, ao custo de 2,50 euros a partir de 1º de janeiro de 2023 (+ possível custo de SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free. 

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na rede de ônibus. Para viajar dentro da região de Argenteuil - Boucles de Seine, basta enviar a ARGBDS para 93 100 e receber um ingresso na forma de SMS!  Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site:
Ile-de-France Mobilités > seção de preços.

> Por que o código "ARGBDS"?

O código do SMS deve ser fácil de lembrar.
Então... ARGBDS como Argenteuil Boucles de Seine!

ARG = Argenteuil
BDS = Boucles de Seine