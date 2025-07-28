Todos os horários para o início do ano letivo, linhas no território de Pays Briard já estão disponíveis!

Suas linhas retomarão suas programações de inverno em 1º de setembro.

Foram feitos ajustes nas seguintes linhas:

Linha 3117 : Adição das paradas "Village nature à Serris" e "Gare de Verneuil-l'Etang" na linha regular 3117, para substituir o serviço de transporte sob demanda "Fontenay-Trésigny - Serris".

Linha 3146 : Adiamento do trecho das 12h45 de "Collège Vermay a Tournan-en-Brie" (até 12h50) para permitir uma conexão com a linha 3115 na "Gare de Gretz-Armainvilliers".

Linha 3119: Adição da parada "Chemin des Bois" na cidade de Marles-en-Brie: na direção da Gare de Tournan para a viagem das 7h40 e em direção a Marles-en-Brie para a viagem das 13h10, 17h02 e 18h.

Linha 3131: Implementação de uma única rota pela manhã e à tarde.

Linhas 3124, 3140, 3106, 3126: A decisão "Centre Culturel de Melun" é renomeada para "Tribunal Administratif".

Convidamos você a baixar seus horários para observar esses ajustes e adaptar suas viagens de acordo.