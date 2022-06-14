Tudo o que você precisa saber sobre sua nova oferta de ônibus noturno!
A partir de 29 de agosto, seu ônibus noturno estará esperando por você na chegada na estação Versailles Chantiers para levá-lo de volta à sua casa em Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas ou Bièvres !
Partindo da estação Versailles Chantiers, o ônibus noturno oferece 7 partidas de segunda a domingo, das 20h30 às 23h30 (ou seja, a cada 30 minutos) para os pontos de ônibus 11, 15, 32, 33 e 264 nos distritos de Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas e Bièvres.
Partindo da plataforma G da rodoviária, a Bus Soirée oferece conexões faciles com trens (RER C, Transilien N e U, TER) e ônibus que atendem o centro da cidade de Versalhes (1 e 2).
Como funciona o ônibus noturno?
Esse novo serviço permite que você retorne o mais rápido possível e as paradas são atendidas mediante solicitação:
- Na estação Versailles Chantiers, entro no ônibus
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada de sinal
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros.
O +: este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.