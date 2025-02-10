Regra nº 1: Prioridade ao bonde em todas as circunstâncias
Bonde e segurança: os reflexos certos ao redor da T9
Cuidado perto do bonde, ele pesa até 30 rinocerontes. Aqui estão algumas instruções para seguir para sua segurança ao viajar perto dos trilhos do bonde.
Regra nº 1: Prioridade ao bonde em todas as circunstâncias
Regra nº 2: A via do bonde é estritamente reservada para ela
Regra nº 3: Nos cruzamentos, verifique seus pontos cegos
Regra nº 4: Um bonde pode esconder outro