Bonde e segurança: os reflexos certos ao redor da T9

Publicado em

Leitura 1 min

Cuidado perto do bonde, ele pesa até 30 rinocerontes. Aqui estão algumas instruções para seguir para sua segurança ao viajar perto dos trilhos do bonde.

Regra nº 1: Prioridade ao bonde em todas as circunstâncias

Regra nº 2: A via do bonde é estritamente reservada para ela

Regra nº 3: Nos cruzamentos, verifique seus pontos cegos

Regra nº 4: Um bonde pode esconder outro

Siga a conta da sua linha no X para se manter informado!