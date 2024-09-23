Notícias semelhantes

O trajeto da linha 5 está mudando e terminará na parada Gare Sud de Poissy (plataforma 3C).

As paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta e Rue de la Marne não serão mais atendidas.

4 novas paradas serão atendidas:

Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),

Boulevard Robespierre (parada das linhas 3 e 55),

Boulevard Rose (em frente ao túnel que leva ao distrito de La Bruyère),

Sorbiers (no cruzamento entre a Rue des Sorbiers e o Boulevard Rose).

A sentença Foch Justice foi adiada para rue de la Justice.

Descubra abaixo a nova rota e o novo cronograma da sua linha: