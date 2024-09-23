Notícias semelhantes

Bonde T13: novas rotas nas linhas 5 e 57

Devido a obras realizadas como parte da extensão do bonde T13 no distrito de La Bruyère, as rotas das linhas 5 e 57 foram adaptadas e a linha 1 reforçada a partir de segunda-feira, 30 de setembro de 2024.

Modificação do trajeto da linha 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose

O trajeto da linha 5 está mudando e terminará na parada Gare Sud de Poissy (plataforma 3C).

As paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta e Rue de la Marne não serão mais atendidas.

4 novas paradas serão atendidas:

  • Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),
  • Boulevard Robespierre (parada das linhas 3 e 55),
  • Boulevard Rose (em frente ao túnel que leva ao distrito de La Bruyère),
  • Sorbiers (no cruzamento entre a Rue des Sorbiers e o Boulevard Rose).

A sentença Foch Justice foi adiada para rue de la Justice.

Descubra abaixo a nova rota e o novo cronograma da sua linha:

Diagrama da linha 5 de 30 de setembro de 2024
Horário: linha 5 a partir de 30 de setembro de 2024

 -  1.7 MB

Modificação do trajeto da linha 57 - POISSY Lycée Le Corbusier – POISSY Boulevard Rose

A partida da linha 57 será na parada Boulevard Rose.

As paradas La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy e Commissariat não serão mais atendidas.

A partida pela manhã será às 7h45.

Do Lycée Le Corbusier, a linha 57 atenderá a parada Le Cep.

Descubra abaixo a nova rota e o novo cronograma da sua linha:

Horário da linha 57 a partir de 30 de setembro de 2024

 -  905.4 KB

Reforço da linha 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – estação SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Para apoiar essas mudanças e atender às necessidades de todos os passageiros, a linha 1 será reforçada a partir de 30 de setembro pela manhã, entre 7h e 9h30, e à noite, entre 16h30 e 19h, de segunda a sexta-feira.

Descubra o novo cronograma da sua linha abaixo.

Horário da linha 1 a partir de 30 de setembro de 2024

 -  7.5 MB

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.

Agradecemos sua compreensão.

