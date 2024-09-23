Notícias semelhantes

Modificação do trajeto da linha 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose
O trajeto da linha 5 está mudando e terminará na parada Gare Sud de Poissy (plataforma 3C).
As paradas La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta e Rue de la Marne não serão mais atendidas.
4 novas paradas serão atendidas:
- Distrito de Noailles (boulevard Robespierre),
- Boulevard Robespierre (parada das linhas 3 e 55),
- Boulevard Rose (em frente ao túnel que leva ao distrito de La Bruyère),
- Sorbiers (no cruzamento entre a Rue des Sorbiers e o Boulevard Rose).
A sentença Foch Justice foi adiada para rue de la Justice.
Descubra abaixo a nova rota e o novo cronograma da sua linha:
Diagrama da linha 5 de 30 de setembro de 2024
Modificação do trajeto da linha 57 - POISSY Lycée Le Corbusier – POISSY Boulevard Rose
A partida da linha 57 será na parada Boulevard Rose.
As paradas La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy e Commissariat não serão mais atendidas.
A partida pela manhã será às 7h45.
Do Lycée Le Corbusier, a linha 57 atenderá a parada Le Cep.
Descubra abaixo a nova rota e o novo cronograma da sua linha:
Reforço da linha 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – estação SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Para apoiar essas mudanças e atender às necessidades de todos os passageiros, a linha 1 será reforçada a partir de 30 de setembro pela manhã, entre 7h e 9h30, e à noite, entre 16h30 e 19h, de segunda a sexta-feira.
Descubra o novo cronograma da sua linha abaixo.
Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
Agradecemos sua compreensão.