Notícias semelhantes

Aproveite o Transporte Responsivo à Demanda de Meulan - Les Mureaux! Book, vamos te buscar perto de você!

Tudo sobre Transporte Responsivo à Demanda a partir de Meulan - Les Mureaux

A On-Demand Transport vem buscá-lo!

O TàD de Meulan - Les Mureaux é um serviço de transporte adicional mediante reserva. Esse serviço DRT é oferecido em áreas onde o transporte público convencional não é adequado.

O serviço DRT Meulan - Les Mureaux é organizado em duas áreas diferentes para as principais paradas e centros de interesse em Meulan-en-Yvelines e Les Mureaux.

  • Zona 1 : a TàD atende Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt (alturas), Mézy-sur-Seine (alturas), Seraincourt e Tessancourt-sur-Aubette até Meulan-en-Yvelines e Hardricourt (paradas em "Hardricourt Centre Commercial Vexin", "Gare de Meulan-Hardricourt", "Arquebuse" e "Place du Vexin")
  • Zona 2: o TàD atende Flins-sur-Seine, Bouafle e Chapet até LesMureaux(paradas "Gare des Mureaux", "Centre Hospitalier - Accueil", "FAM de Bécheville" e "Centre Commercial Espace")

Como funciona?

Após reservar sua carona, um veículo te pega em uma parada próxima e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha. O serviço opera das 9h às 18h30, de segunda a sábado (excluindo feriados).

O TàD é acessível a qualquer pessoa com um bilhete de transporte válido (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, etc.). Como é complementar à rede de ônibus, convidamos você a consultar nosso folheto no site para saber mais sobre os serviços oferecidos pela prefeitura!

Reservar seu transporte é fácil!

Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:

  • No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
  • No site dedicado à DRT: tad.idfmobilites.fr
  • Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)

Para máximo conforto, você pode reservar suaviagem com duração de 1 hora até 30 dias antes.

Folheto informativo e lista de paradas atendidas pelo serviço de transporte Demand-Responsive Meulan - Les Mureaux

