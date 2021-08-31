Notícias semelhantes

Tudo sobre Transporte Responsivo à Demanda a partir de Meulan - Les Mureaux
A On-Demand Transport vem buscá-lo!
O TàD de Meulan - Les Mureaux é um serviço de transporte adicional mediante reserva. Esse serviço DRT é oferecido em áreas onde o transporte público convencional não é adequado.
O serviço DRT Meulan - Les Mureaux é organizado em duas áreas diferentes para as principais paradas e centros de interesse em Meulan-en-Yvelines e Les Mureaux.
- Zona 1 : a TàD atende Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt (alturas), Mézy-sur-Seine (alturas), Seraincourt e Tessancourt-sur-Aubette até Meulan-en-Yvelines e Hardricourt (paradas em "Hardricourt Centre Commercial Vexin", "Gare de Meulan-Hardricourt", "Arquebuse" e "Place du Vexin")
- Zona 2: o TàD atende Flins-sur-Seine, Bouafle e Chapet até LesMureaux(paradas "Gare des Mureaux", "Centre Hospitalier - Accueil", "FAM de Bécheville" e "Centre Commercial Espace")
Como funciona?
Após reservar sua carona, um veículo te pega em uma parada próxima e te deixa em um ponto de interesse no território de sua escolha. O serviço opera das 9h às 18h30, de segunda a sábado (excluindo feriados).
O TàD é acessível a qualquer pessoa com um bilhete de transporte válido (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, etc.). Como é complementar à rede de ônibus, convidamos você a consultar nosso folheto no site para saber mais sobre os serviços oferecidos pela prefeitura!
Reservar seu transporte é fácil!
Você pode se inscrever e reservar seu passeio em uma das seguintes 3 plataformas:
- No aplicativo móvel "TàD Île-de-France Mobilités"
- No site dedicado à DRT: tad.idfmobilites.fr
- Por telefone no 09 70 80 96 63 (serviço aberto de segunda a sexta entre 9h e 18h)
Para máximo conforto, você pode reservar suaviagem com duração de 1 hora até 30 dias antes.