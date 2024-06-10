Para fazer parte de uma abordagem de RSC eco-responsável e limitar nosso desperdício, optamos por não imprimir os cronogramas para o verão de 2024.
Mas não entre em pânico, você pode encontrá-los muito facilmente.
Onde posso encontrar meus horários?
Você pode encontrar seu horário de funcionamento:
- No site clicando aqui
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- No seu ponto de parada
- Do nosso centro de atendimento ao cliente no 0 806 079 357
- Escaneando o código QR em cada parada para encontrar as próximas passagens de ônibus em tempo real e acompanhar sua chegada no mapa!
Seu horário de segunda-feira, 8 de julho, a sábado, 24 de agosto de 2024:
As linhas 415 e 418, que atendem escolas, não operam durante o verão.
Atualizado no X (Twitter): @Bievre_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em nossas linhas!