Com a renumeração das linhas, descubra o novo código SMS do Ticket no Território de Pays Briard a partir de 17 de fevereiro de 2025. A bordo, você não precisa de troco, pode comprar uma passagem de ônibus com uma simples SMS! A renumeração das linhas é acompanhada por um novo código SMS, com um código por linha.

Como funciona?

  1. Enviar código
  2. BUS + Número da linha 93100 por SMS, por exemplo, BUS3101, BUS3139, BUSN142..
  3. -Para DRTs: TAD31 a 93100 por SMS
    -Para ônibus noturnos: SOIR31 a 93100 por SMS
  4. Receba seu Ingresso SMS
  5. Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada.  Você será cobrado na sua conta de celular.

Ainda tem dúvidas? Nossos agentes de controle e humanização estão presentes na rede para apoiar e informar você.

