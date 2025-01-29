Como funciona?

Enviar código BUS + Número da linha 93100 por SMS, por exemplo, BUS3101, BUS3139, BUSN142.. -Para DRTs: TAD31 a 93100 por SMS

-Para ônibus noturnos: SOIR31 a 93100 por SMS Receba seu Ingresso SMS Viaje na sua linha

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada. Você será cobrado na sua conta de celular.

Ainda tem dúvidas? Nossos agentes de controle e humanização estão presentes na rede para apoiar e informar você.