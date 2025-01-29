Como funciona?
- Enviar código
- BUS + Número da linha 93100 por SMS, por exemplo, BUS3101, BUS3139, BUSN142..
- -Para DRTs: TAD31 a 93100 por SMS
-Para ônibus noturnos: SOIR31 a 93100 por SMS
- Receba seu Ingresso SMS
- Viaje na sua linha
Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada. Você será cobrado na sua conta de celular.
Ainda tem dúvidas? Nossos agentes de controle e humanização estão presentes na rede para apoiar e informar você.