Um novo código de ingresso SMS na região de Poissy - Les Mureaux!

Publicado em

Leitura 1 min

Com a renumeração das linhas, descubra o novo código SMS de bilhetes no território Poissy - Les Mureaux a partir de 25 de agosto de 2025. A bordo, você não precisa de troco, pode comprar uma passagem de ônibus com uma simples SMS!

Como funciona?

  1. Código de envio:
  • BUS + Número de linha 93100 por SMS, por exemplo, BUS6501, BUS6542, BUSN155...
  • Para TàD: TAD65 a 93100 por SMS
  • Para ônibus noturnos: SOIR65 às 93100 por SMS
  1. Receba seu Ingresso SMS

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada.  Você será cobrado na sua conta de celular.

Ainda tem dúvidas? Nossos agentes estão presentes nas linhas para apoiar e informar você.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte