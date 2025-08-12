Como funciona?

Código de envio:

BUS + Número de linha 93100 por SMS, por exemplo, BUS6501, BUS6542, BUSN155...

por SMS, por exemplo, BUS6501, BUS6542, BUSN155... Para TàD: TAD65 a 93100 por SMS

TAD65 a por SMS Para ônibus noturnos: SOIR65 às 93100 por SMS

Receba seu Ingresso SMS

Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente na linha de ônibus utilizada. Você será cobrado na sua conta de celular.

Ainda tem dúvidas? Nossos agentes estão presentes nas linhas para apoiar e informar você.