Um novo número de telefone

Em um esforço para simplificar a jornada do usuário, a Île-de-France Mobilités está criando um projeto de número único de telefone. Esse número está sendo implementado gradualmente, por território.

Eventualmente, os passageiros poderão contatar um único número em toda a região da Île-de-France para fazer uma pergunta sobre transporte público.

Esse serviço já está implantado nas suas linhas Île-de-France Oeste. Você tem alguma dúvida ou informação sobre seus ônibus? Você pode nos contatar pelo 0 800 10 20 20.