Um novo número de telefone

Em um esforço para simplificar a jornada do usuário, a Île-de-France Mobilités está criando um projeto de número único de telefone. Esse número está sendo implementado gradualmente, por território.

Eventualmente, os passageiros poderão contatar um único número em toda a região da Île-de-France para fazer uma pergunta sobre transporte público.

Esse serviço já está implantado no Pays de Montereau. Você tem alguma dúvida ou informação sobre seus ônibus? Você pode nos contatar pelo 0 800 10 20 20.