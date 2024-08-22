Notícias semelhantes

Apenas as linhas que atendem à rodoviária estão relacionadas (Place du 8 mai 1945).
O serviço para as paradas "Gare des Mureaux - RD 43" e "Gare des Mureaux - Gambetta" permanece idêntico.
Linhas que não mudam de plataforma:
Linhas 4, 23, Express A14 e Bus Soir Les Mureaux.
As linhas das outras companhias: 17, 28, 38, 41, Extrême Soirée e N151.
Linhas que mudam de plataforma:
Linhas 21, 22, 25, 26, 43, 58, 60, 67, 68, 70, 92, X419, Express 100 e TàD Meulan-Les Mureaux.
Por que essas mudanças?
Esse novo plano de distribuição de rotas permitirá um melhor tráfego de veículos e um acoplamento mais fácil nos diversos pontos.
Oficiais de informação estarão presentes no local nos dias 29 e 30 de agosto, assim como em 2 e 3 de setembro de 2024, para orientar e informar vocês.