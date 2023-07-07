Notícias semelhantes

3 novas rotas 3207, 3208 e 3209 substituem suas rotas 9B, 9C e 9D a partir de 1º de agosto
Rede urbana de Provins revisada para maior legibilidade
A rede urbana de Provins está sujeita a modificações para melhor legibilidade:
- A oferta é simplificada com 3 novas linhas operando em rotas idênticas de ida e volta ao aeroporto, substituindo as linhas 9A, 9B, 9C, 9D e 9E
- A rede é estendida até Poigny
- Novas paradas foram criadas em Provins e Poigny
- A intermodalidade é aprimorada com o Trem P nas estações Provins e Champbenoist-Poigny
- A frequência dos ônibus foi aumentada
Em detalhes
- Criação de uma linha regular, a 3207 , ligando a parada Ville Haute à estação Provins, que opera de segunda a sábado com frequência de 30 a 40 minutos durante o horário de pico e 60 minutos fora do horário de pico.
- Criação de uma linha regular 3208 ligando a parada Marcel Rougemont à estação Champbenoist – Poigny, que opera de segunda a sábado, com frequência a cada 15 minutos durante o horário de pico / 60 minutos fora do horário de pico)
- Criação de uma linha 3209 que opera de segunda a sexta-feira com 7 viagens online regulares durante os horários de pico e 8 viagens por reserva durante os horários de pico; e sábado: apenas com reserva (a cada 60 minutos o dia todo).
- A linha 9SCO é mantida para atender escolas e agora se chama 3259.
Nova rede Provins
Plano da nova rede Provins