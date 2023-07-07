Notícias semelhantes

Uma rede urbana de Provins revisada para maior legibilidade

Todas as explicações sobre as novas funcionalidades da sua rede urbana em Provins

3 novas rotas 3207, 3208 e 3209 substituem suas rotas 9B, 9C e 9D a partir de 1º de agosto

A rede urbana de Provins está sujeita a modificações para melhor legibilidade:

  • A oferta é simplificada com 3 novas linhas operando em rotas idênticas de ida e volta ao aeroporto, substituindo as linhas 9A, 9B, 9C, 9D e 9E
  • A rede é estendida até Poigny
  • Novas paradas foram criadas em Provins e Poigny
  • A intermodalidade é aprimorada com o Trem P nas estações Provins e Champbenoist-Poigny
  • A frequência dos ônibus foi aumentada

Em detalhes

  • Criação de uma linha regular, a 3207 , ligando a parada Ville Haute à estação Provins, que opera de segunda a sábado com frequência de 30 a 40 minutos durante o horário de pico e 60 minutos fora do horário de pico.
  • Criação de uma linha regular 3208 ligando a parada Marcel Rougemont à estação Champbenoist – Poigny, que opera de segunda a sábado, com frequência a cada 15 minutos durante o horário de pico / 60 minutos fora do horário de pico)
  • Criação de uma linha 3209 que opera de segunda a sexta-feira com 7 viagens online regulares durante os horários de pico e 8 viagens por reserva durante os horários de pico; e sábado: apenas com reserva (a cada 60 minutos o dia todo).
  • A linha 9SCO é mantida para atender escolas e agora se chama 3259.

Nova rede Provins

Plano da nova rede Provins

Baixe aqui o novo mapa da rede Provins

 -  2.4 MB

