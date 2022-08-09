Validade por 1 hora sem conexão, ao custo de 2,50 euros desde 1º de janeiro de 2023 (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado). Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto com "ESSONNESO" para o 93 100 e você receberá um ingresso na forma de SMS! Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção "Preços".

Você também pode acompanhar nossas notícias no Twitter: @EssonneSO_IDFM

Até breve na sua rede!