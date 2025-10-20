Notícias semelhantes

Uma ligação mais direta para a estação Mantes-la-Jolie

A Linha 1119 oferecerá uma rota mais direta para a estação Mantes-la-Jolie, facilitando conexões com modos pesados e outras linhas de ônibus.

Graças a essa rota otimizada, os passageiros poderão se beneficiar de:

Economia de tempo de cerca de 20 minutos em comparação com a linha 1111

Corridas com calendários definidos nos horários principais de entrada e saída das escolas particulares de Mantes-la-Jolie

Um reforço para a linha 1111

A entrada em funcionamento da linha 1119 também possibilitará o fortalecimento da linha 1111, melhorando assim as condições de transporte, especialmente para crianças em idade escolar.

Essa mudança visa facilitar a movimentação dos estudantes e melhorar as condições de acesso às escolas, bem como à estação Mantes-la-Jolie.

Encontre seus horários no site da Île-de-France Mobilités: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr