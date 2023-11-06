Uma nova alternativa para contornar Sevran!

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 20 de novembro de 2023, uma nova linha passará em seu território para melhor atender às suas necessidades: linha 612. Nós explicamos tudo para você!

A linha 612 é uma nova linha que conecta a Gare d'Aulnay-sous-Bois à Gare de Sevran Livry, passando pelo distrito de Rougemont e pelo centro da cidade de Sevran!

Mapa da nova linha 612: da Gare d'Aulnay-sous-Bois até a Gare de Sevran Livry, passando pelo distrito de Rougemont e pelo centro da cidade de Sevran.

Mapa da nova linha 612: da Gare d'Aulnay-sous-Bois até a Gare de Sevran Livry, passando pelo distrito de Rougemont e pelo centro da cidade de Sevran.

Algo novo no seu serviço de ônibus em Sevran

Você poderá embarcar na linha 612 de segunda a sábado com:

  • Um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico,
  • Um ônibus a cada hora durante o horário fora do pico.

Encontre todas as informações sobre o cronograma aqui ou baixe abaixo.

Horário da sua linha 612

 -  1.4 MB

E não se esqueça, para uma jornada sem estresse, viajar como regra!

Para embarcar no ônibus, lembre-se de levar um bilhete válido e não se esqueça de validá-lo na entrada do ônibus. A falha na validação pode expor você a uma multa, mesmo que você tenha uma multa válida.

Todos os passes são aceitos (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) e há um para cada etapa da vida.

Para viajantes ocasionais, existem outras soluções:

  • Bilhete de embarque do motorista,
  • Navigo Easy,
  • Liberdade +,
  • Bilhetes SMS (envie ENVOL para 93100).

Encontre todos os detalhes da linha tarifária da Île-de-France Mobilités aqui.