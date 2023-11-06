A linha 612 é uma nova linha que conecta a Gare d'Aulnay-sous-Bois à Gare de Sevran Livry, passando pelo distrito de Rougemont e pelo centro da cidade de Sevran!
Mapa da nova linha 612: da Gare d'Aulnay-sous-Bois até a Gare de Sevran Livry, passando pelo distrito de Rougemont e pelo centro da cidade de Sevran.
Algo novo no seu serviço de ônibus em Sevran
Você poderá embarcar na linha 612 de segunda a sábado com:
- Um ônibus a cada 30 minutos durante o horário de pico,
- Um ônibus a cada hora durante o horário fora do pico.
Encontre todas as informações sobre o cronograma aqui ou baixe abaixo.
E não se esqueça, para uma jornada sem estresse, viajar como regra!
Para embarcar no ônibus, lembre-se de levar um bilhete válido e não se esqueça de validá-lo na entrada do ônibus. A falha na validação pode expor você a uma multa, mesmo que você tenha uma multa válida.
Todos os passes são aceitos (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) e há um para cada etapa da vida.
Para viajantes ocasionais, existem outras soluções:
- Bilhete de embarque do motorista,
- Navigo Easy,
- Liberdade +,
- Bilhetes SMS (envie ENVOL para 93100).
Encontre todos os detalhes da linha tarifária da Île-de-France Mobilités aqui.