A nova linha 1433 conectará o novo distrito de Seine Parisii às estações de Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis!

A partir de 1º de setembro de 2025, a nova linha 1433 conecta as estações de Sartrouville (Linha L e RER A) e Cormeilles-en-Parisis (Linha J) ao novo distrito de Seine Parisii

Sua nova linha 1433 conecta ao seu território!

A partir de 1º de setembro de 2025, a Île-de-France Mobilités está colocando em operação a nova linha de ônibus 1433, criada para atender o novo distrito " Seine Parisii " e facilitar suas viagens de negócios e escolares.

Acesse as estações Cormeilles-en-Parisis (linha J) e Sartrouville (linhas L e RER A) de forma simples e rápida !

Um serviço simples e regular, adaptado às suas necessidades!

Sua nova linha opera de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h , com frequência de 15 minutos durante o horário de pico e a cada 30 minutos fora do pico.

Aos sábados, a linha opera das 6h às 22h a cada 30 minutos, enquanto aos domingos e feriados, o serviço é oferecido das 7h às 21h com passagem a cada hora.

Descubra abaixo do mapa linear do 1433:

Baixe o mapa das 1433 linhas

Baixe o horário da linha 1433 (válido de 1º de setembro de 2025 a 5 de julho de 2026, inclusive)

