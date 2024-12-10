A Île-de-France Mobilités está lançando uma nova numeração de linhas de ônibus e uma oferta reestruturada na região Île-de-France Oeste.

Nós explicamos tudo para você!

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas, com sistemas de numeração que coexistem, mas não são iguais.

Atualmente, existem nomes muito diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) e duplicados nos números de linha (há 19 linhas 2 na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico, dependendo de onde a linha passa.

As linhas que atendem o território de Saint-Quentin-en-Yvelines começam com o número do setor em questão, ou seja, 51 (linhas 5116, 5117, 5154...).

Seguindo a mesma lógica, a linha 5234, que atende o território Central e Sud Yvelines, começa com 52, o número do território anexado a ela.

Por fim, os números das linhas expressas começam com o número de seu departamento (7802, 7804, 9111...).

O que esse novo número trará aos passageiros?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus mais facilmente ao pesquisar no aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, pois será a única em Île-de-France a ter esse número.