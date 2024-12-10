Troque suas linhas!

Publicado em

Leitura 3 min

Encontre aqui todas as informações sobre os ajustes e renumeração das linhas em seu território.

A Île-de-France Mobilités está lançando uma nova numeração de linhas de ônibus e uma oferta reestruturada na região Île-de-France Oeste.

Nós explicamos tudo para você!

Por que o número de linhas muda?

A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas, com sistemas de numeração que coexistem, mas não são iguais.

 Atualmente, existem nomes muito diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) e duplicados nos números de linha (há 19 linhas 2 na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.

Como se orientar para lidar com as novas questões?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico, dependendo de onde a linha passa.

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico.

  • As linhas que atendem o território de Saint-Quentin-en-Yvelines começam com o número do setor em questão, ou seja, 51 (linhas 5116, 5117, 5154...).
  • Seguindo a mesma lógica, a linha 5234, que atende o território Central e Sud Yvelines, começa com 52, o número do território anexado a ela.
  • Por fim, os números das linhas expressas começam com o número de seu departamento (7802, 7804, 9111...).

O que esse novo número trará aos passageiros?

Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus mais facilmente ao pesquisar no aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, pois será a única em Île-de-France a ter esse número.

Tabela de correspondência de números de linha antigos/novos

Uma oferta de linha adaptada e reforçada

 Linha 7804 (ex linha expressa 4)

  • Mais uma viagem à tarde (por volta das 16h30) em ambos os sentidos

Linha 7802 (ex-linha expressa 27)

  • Modificação da rota e serviço de novas paradas (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)

Linha 7808 (ex-linha expressa 80)

  • Cancelamento de viagens de e para Libération
  • 4 partidas adicionais nos dias úteis e 2 aos sábados
  • Extensão da oferta até as 22h em ambas as direções, de segunda a sábado

 

Linha 5116 (ex linha 501)

  • A partida das 6h55 da estação Saint-Quentin-en-Yvelines é estendida até Mantes (em vez de Epône atualmente)

Linha 7803 (ex-linha 503)

  • Um novo terminal na Préfecture de Nanterre
  • Modificação da rota para conectar os polos de Saint-Quentin-en-Yvelines e a Prefectura de Nanterre
  • 5 brinquedos adicionais em cada sentido
  • Primeiras partidas mais cedo pela manhã (a partir das 5h55) e mais tarde à noite (até as 19h35)

 

Linha 9111 (ex-linha expressa 91-11)

  • A amplitude da oferta se estendeu à noite até as 22h30 de Saint-Quentin-en-Yvelines e às 22h20 de Massy.

 

Linha 7807 (ex linha expressa 307): nova rota mais direta da linha

  • Modificação do serviço para o tecnocentro
  • Serviço mais refinado para Vélizy
  • Cancelamento dos serviços para as estações Chantiers e Buc (possível transferência para as linhas 5150, 6161 e 6164)
  • Remoção da antena Petit Robinson

 

Linha 7815 (ex linha 15)

  • Modificação do trajeto da linha com o serviço de novas paradas: Jacques Monod e Les Grands Jardins em Plaisir
  • Mais 8 viagens na linha entre Plaisir e Saint-Cloud: 4 da manhã das 7h05 às 8h35 e 4 da noite entre 17h05 e 18h45

  

Linha 5153 (ex linha 39-34)

  • Amplitude estendida da linha, que agora opera das 5h58 às 19h45.
  • 6 partidas adicionais: 3 pela manhã de Guyancourt e 3 à noite de Boulogne

Linhas cuja oferta permanece inalterada

  • Linha 7816 (ex-linha expressa 16)
  • Linha 7818 (ex-linha expressa 78)
  • Linha 5154 (ex-linha expressa 91-10)
  • Linha 5117 (ex linha 17)
  • Linha 7805 (ex-linha 475)
  • Linha 5146 (ex-linha 39-12)
  • Linha 5234 (ex linha 78S)

Para encontrar as informações de todas as suas linhas:

Site: iledefrance-mobilites.fr

No X: @IDFOuest_IDFM

Por telefone no 01 30 54 27 72

Saiba mais sobre renumeração regional

Baixe o panfleto

 -  32.7 MB