A Île-de-France Mobilités está lançando uma nova numeração de linhas de ônibus e uma oferta reestruturada na região Île-de-France Oeste.
Nós explicamos tudo para você!
Por que o número de linhas muda?
A rede de ônibus de Île-de-France é composta por cerca de 1.900 linhas, com sistemas de numeração que coexistem, mas não são iguais.
Atualmente, existem nomes muito diferentes(1, TEx, 340, 95-02, 11L...) e duplicados nos números de linha (há 19 linhas 2 na rede atual de barramento), o que complica a compreensão da rede.
Como se orientar para lidar com as novas questões?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico, dependendo de onde a linha passa.
- As linhas que atendem o território de Saint-Quentin-en-Yvelines começam com o número do setor em questão, ou seja, 51 (linhas 5116, 5117, 5154...).
- Seguindo a mesma lógica, a linha 5234, que atende o território Central e Sud Yvelines, começa com 52, o número do território anexado a ela.
- Por fim, os números das linhas expressas começam com o número de seu departamento (7802, 7804, 9111...).
O que esse novo número trará aos passageiros?
Os passageiros poderão encontrar sua linha de ônibus mais facilmente ao pesquisar no aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, pois será a única em Île-de-France a ter esse número.
Uma oferta de linha adaptada e reforçada
Linha 7804 (ex linha expressa 4)
- Mais uma viagem à tarde (por volta das 16h30) em ambos os sentidos
Linha 7802 (ex-linha expressa 27)
- Modificação da rota e serviço de novas paradas (Pont Rive Droite / Conflans Fin d'Oise, Gare de Pontoise)
Linha 7808 (ex-linha expressa 80)
- Cancelamento de viagens de e para Libération
- 4 partidas adicionais nos dias úteis e 2 aos sábados
- Extensão da oferta até as 22h em ambas as direções, de segunda a sábado
Linha 5116 (ex linha 501)
- A partida das 6h55 da estação Saint-Quentin-en-Yvelines é estendida até Mantes (em vez de Epône atualmente)
Linha 7803 (ex-linha 503)
- Um novo terminal na Préfecture de Nanterre
- Modificação da rota para conectar os polos de Saint-Quentin-en-Yvelines e a Prefectura de Nanterre
- 5 brinquedos adicionais em cada sentido
- Primeiras partidas mais cedo pela manhã (a partir das 5h55) e mais tarde à noite (até as 19h35)
Linha 9111 (ex-linha expressa 91-11)
- A amplitude da oferta se estendeu à noite até as 22h30 de Saint-Quentin-en-Yvelines e às 22h20 de Massy.
Linha 7807 (ex linha expressa 307): nova rota mais direta da linha
- Modificação do serviço para o tecnocentro
- Serviço mais refinado para Vélizy
- Cancelamento dos serviços para as estações Chantiers e Buc (possível transferência para as linhas 5150, 6161 e 6164)
- Remoção da antena Petit Robinson
Linha 7815 (ex linha 15)
- Modificação do trajeto da linha com o serviço de novas paradas: Jacques Monod e Les Grands Jardins em Plaisir
- Mais 8 viagens na linha entre Plaisir e Saint-Cloud: 4 da manhã das 7h05 às 8h35 e 4 da noite entre 17h05 e 18h45
Linha 5153 (ex linha 39-34)
- Amplitude estendida da linha, que agora opera das 5h58 às 19h45.
- 6 partidas adicionais: 3 pela manhã de Guyancourt e 3 à noite de Boulogne
Linhas cuja oferta permanece inalterada
- Linha 7816 (ex-linha expressa 16)
- Linha 7818 (ex-linha expressa 78)
- Linha 5154 (ex-linha expressa 91-10)
- Linha 5117 (ex linha 17)
- Linha 7805 (ex-linha 475)
- Linha 5146 (ex-linha 39-12)
- Linha 5234 (ex linha 78S)
Para encontrar as informações de todas as suas linhas:
Site: iledefrance-mobilites.fr
- Para calcular uma viagem: me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire
- Para encontrar os horários: Linhas Île-de-France Ouest
- Para acompanhar notícias locais (apenas no site): página de notícias Île-de-France Ouest