A rede de ônibus Paris Saclay ainda enfrenta problemas de falta de motoristas, causando atrasos ou cancelamentos de ônibus. Esse problema é comum a todas as redes da região da Île-de-France e nacionalmente.
Como resultado, 11 linhas de ônibus têm uma oferta menor e 1 linha está suspensa a partir de 3 de janeiro de 2023 até novo aviso.
Por favor, permitam horários de frequência estendidos durante os horários de pico, de segunda a sexta-feira (entre 7h e 9h e entre 16h e 19h).
A rede de ônibus Paris Saclay pede desculpas pelo inconveniente causado e garante que as equipes locais estejam totalmente mobilizadas para melhorar o serviço oferecido aos passageiros a longo prazo.
Em 3 de janeiro de 2023;
- A Linha 6 está suspensa
- A Linha 2 terá uma frequência de 5 minutos (em vez de 6 minutos entre setembro e dezembro de 2022)
- As linhas 22 e 23 terão uma frequência de 10 minutos (em vez de 12 minutos entre setembro e dezembro de 2022)
- A linha 91.06 terá uma frequência de 5 minutos (em vez de 6 minutos entre setembro e dezembro de 2022)
- A Linha 4 terá uma frequência de 15 minutos
- A Linha 11 terá uma frequência de 12 minutos
- A Linha 15 terá uma frequência de 30 minutos
- A linha 17 terá uma frequência de 30 minutos
- A linha DM12 terá uma frequência de 30 minutos
- A linha DM11C operará com frequência de 15 minutos
- A linha 91.08 terá uma frequência de 30 minutos
A linha 3 agora está funcionando normalmente. Sua oferta foi reduzida entre setembro e dezembro de 2022.
Por favor, consulte abaixo os horários provisórios das linhas afetadas.