A rede de ônibus Paris Saclay ainda enfrenta problemas de falta de motoristas, causando atrasos ou cancelamentos de ônibus. Esse problema é comum a todas as redes da região da Île-de-France e nacionalmente.

Como resultado, 11 linhas de ônibus têm uma oferta menor e 1 linha está suspensa a partir de 3 de janeiro de 2023 até novo aviso.

Por favor, permitam horários de frequência estendidos durante os horários de pico, de segunda a sexta-feira (entre 7h e 9h e entre 16h e 19h).

A rede de ônibus Paris Saclay pede desculpas pelo inconveniente causado e garante que as equipes locais estejam totalmente mobilizadas para melhorar o serviço oferecido aos passageiros a longo prazo.

Em 3 de janeiro de 2023;

A Linha 6 está suspensa

A Linha 2 terá uma frequência de 5 minutos (em vez de 6 minutos entre setembro e dezembro de 2022)

As linhas 22 e 23 terão uma frequência de 10 minutos (em vez de 12 minutos entre setembro e dezembro de 2022)

A linha 91.06 terá uma frequência de 5 minutos (em vez de 6 minutos entre setembro e dezembro de 2022)

A Linha 4 terá uma frequência de 15 minutos

A Linha 11 terá uma frequência de 12 minutos

A Linha 15 terá uma frequência de 30 minutos

A linha 17 terá uma frequência de 30 minutos

A linha DM12 terá uma frequência de 30 minutos

A linha DM11C operará com frequência de 15 minutos

A linha 91.08 terá uma frequência de 30 minutos

A linha 3 agora está funcionando normalmente. Sua oferta foi reduzida entre setembro e dezembro de 2022.

Por favor, consulte abaixo os horários provisórios das linhas afetadas.