Para nos contatar, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa fazer é acessar nosso portal do Actus Mantois e clicar em "Contato".

Um pedido de informação, uma reclamação, informação a ser reportada, um item perdido, uma sugestão... Agora você pode fazer isso neste formulário pelo seu smartphone ou computador. Isso vai poupar você de uma possível espera por telefone, e estamos comprometidos em responder ou resolver seu problema o quanto antes.

Então não espere mais!

Clique aqui: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter

Você também pode acompanhar todas as nossas notícias no Twitter: @Mantois_IDFM

Até breve na nossa rede!