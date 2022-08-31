Desde 08/01, um formulário de contato foi criado para facilitar suas solicitações.

Para nos contatar, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa fazer é acessar o portal IDFM Actus > 91 Essonne > Essonne Sud Ouest e clicar em "Contato-nos".

Um pedido de informação, uma reclamação, informação a ser reportada, um item perdido, uma sugestão... Agora você pode fazer isso neste formulário, pelo seu smartphone ou computador, estamos comprometidos em responder o mais rápido possível.

Então não espere mais!

Você também pode acompanhar todas as nossas notícias no Twitter: @EssonneSO_IDFM

Até breve na nossa rede!