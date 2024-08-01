Válido por 1 hora sem transferência, ao preço de um bilhete de acesso a bordo (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado).

Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto com "VALPARISIS" para o 93 100 e você receberá um ingresso na forma de SMS! Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de Tarifas.

Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @ValParisis_IDFM

Até logo no seu território!