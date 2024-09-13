Semana Europeia da Mobilidade 2024

De 16 a 22 de setembro de 2024, as equipes da sua região virão te encontrar na Semana Europeia da Mobilidade.

Venha conhecer as equipes do território de Velizy Vallées por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024.

Nossas equipes estarão presentes:

  • Terça-feira, 17 de setembro de 2024, das 7h às 9h, na parada Musée de Sèvres (linha 6145)
  • Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 16h às 19h, na estação Chaville Vélizy
  • Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, das 7h às 9h, na parada Pont de Sèvres (linhas 6140 e 6142)
  • Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, das 16h30 às 19h, na estação Jouy-en-Josas

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!