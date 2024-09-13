Venha conhecer as equipes do território de Velizy Vallées por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro de 2024.

Nossas equipes estarão presentes:

Terça-feira, 17 de setembro de 2024, das 7h às 9h, na parada Musée de Sèvres (linha 6145)

Quarta-feira, 18 de setembro de 2024, das 16h às 19h, na estação Chaville Vélizy

Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, das 7h às 9h, na parada Pont de Sèvres (linhas 6140 e 6142)

Quinta-feira, 19 de setembro de 2024, das 16h30 às 19h, na estação Jouy-en-Josas

Estamos ansiosos para ver muitos de vocês!