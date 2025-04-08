Venha celebrar o 4º aniversário do T9 conosco de quinta-feira, 10 de abril, a sábado, 12 de abril de 2025!

Durante esses três dias, embarque em uma jornada festiva com muitas surpresas e atividades! No programa:

De quinta a sábado, descubra tudo ao longo da linha:

As equipes estão esperando por você de quinta a sábado com raspadinhas ao longo da fila! Tente a sorte para ganhar presentes de colecionador para marcar este aniversário, além de brindes culturais empolgantes.

Encontre-se no sábado à tarde no pátio da biblioteca Nelson Mandela, perto da estação da prefeitura de Vitry-sur-Seine, para entretenimento festivo com pipoca, música e ainda mais raspadinhas para prolongar o prazer.

Não perca essa oportunidade de compartilhar um momento amigável e festivo juntos!