Venha celebrar o 4º aniversário do T9 conosco de quinta-feira, 10 de abril, a sábado, 12 de abril de 2025!
Durante esses três dias, embarque em uma jornada festiva com muitas surpresas e atividades! No programa:
De quinta a sábado, descubra tudo ao longo da linha:
- As equipes estão esperando por você de quinta a sábado com raspadinhas ao longo da fila! Tente a sorte para ganhar presentes de colecionador para marcar este aniversário, além de brindes culturais empolgantes.
- Encontre-se no sábado à tarde no pátio da biblioteca Nelson Mandela, perto da estação da prefeitura de Vitry-sur-Seine, para entretenimento festivo com pipoca, música e ainda mais raspadinhas para prolongar o prazer.
Não perca essa oportunidade de compartilhar um momento amigável e festivo juntos!
Já faz 4 anos?!
Sim! 4 anos de viagens, encontros e momentos compartilhados. É para ser celebrado e contado...
O T9 desde 2021 é:
- Mais de 24 milhões de passageiros transportados por ano, ou seja, o dobro da população da região da Île-de-France!
- A XXL programa um bonde das 5h30 à 1h15 e até às 2h00 nas noites de sexta e sábado para acompanhá-lo em todas as suas saídas
- um tempo de viagem dividido por 2 entre Paris e Orly em comparação com o ônibus 183
- Uma linha e estações 100% acessíveis com um design vibrante escolhido pelos habitantes da região de Île-de-France
- Uma linha popular com mais de 85% de satisfação geral dos passageiros
- Um espaço urbano completamente reurbanizado
- Uma redução de 99% nas emissões por viagem em comparação ao carro graças a uma linha 100% elétrica
- Mais de 20 campanhas de conscientização sobre segurança foram organizadas
- Uma linha ancorada localmente, com quase 250 empregos diretos criados e 85% dos funcionários vindos da área de emprego