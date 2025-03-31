Explore os bastidores do bonde : a oficina de manutenção, a área de armazenamento, a sala de controle e conheça os funcionários que vão te apresentar às diferentes profissões de transporte: motorista, mantenedor, operador...

Não perca o suporte de mobilidade macia, a oficina de desenho para os mais novos e a oficina gourmet para todos.

Participe de um sorteio* e tente ganhar uma bicicleta elétrica, mountain bikes infantis ou cartões de cinema para 10 lugares.

O programa:

• 13h00: Portas abrem

Início dos tours "Descubra as profissões, equipamentos e instalações de transporte"

• 14h00: Discursos

Na presença de Jean Castex, presidente do Grupo RATP, Carl Ségaud, prefeito de Châtenay-Malabry, Xavier Léty, presidente da RATP Cap Île-de-France e Jean-Baptiste Costille, diretor da RATP Cap Bièvre

• 14h30: 1º sorteio

A ganhar: 1 bicicleta elétrica, 1 mountain bike infantil ou 2 cartões com 10 ingressos de cinema

• 16h00: 2º sorteio

A ganhar: 2 mountain bikes infantis ou 3 cartões com 10 ingressos de cinema

• 17h00: Portas fecham

Datas : sábado, 5 de abril, entre 13h e 17h.

RATP Cap Bièvre – SMR T10

1, Avenue du Bois des Carreaux

Châtenay- Malabry

(estação T10 "Malabry")

Venha brincar com sua família e ganhar brindes T10!