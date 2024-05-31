1. Para quem é o cartão do ônibus escolar?

No departamento de Essonne, é destinado a alunos do ensino fundamental II matriculados em escolas públicas ou privadas.

É concedido aos alunos que pegam uma linha regular de ônibus para ir ou voltar da escola.

Encontre as linhas da rede de ônibus Paris Saclay aqui

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, assim como alunos do ensino médio, não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

O cartão de ônibus escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo (este cartão não permite viagens durante feriados escolares e fins de semana).

Por favor, note que é necessário morar a 3 quilômetros ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).

2. Como faço para tirar ou renovar o cartão do ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Encontre no link abaixo um documento incluindo: