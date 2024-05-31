A campanha de assinatura/renovação do cartão de ônibus escolar 2024/2025 está aberta de 10 de junho a 25 de outubro de 2024 para as linhas de ônibus Paris Saclay.
De agora em diante, saiba mais e assine este cartão de transporte para alunos do ensino fundamental que utilizam as linhas de ônibus Paris Saclay
Jovem em um ônibus
1. Para quem é o cartão do ônibus escolar?
No departamento de Essonne, é destinado a alunos do ensino fundamental II matriculados em escolas públicas ou privadas.
É concedido aos alunos que pegam uma linha regular de ônibus para ir ou voltar da escola.
Encontre as linhas da rede de ônibus Paris Saclay aqui
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, assim como alunos do ensino médio, não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.
O cartão de ônibus escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo (este cartão não permite viagens durante feriados escolares e fins de semana).
Por favor, note que é necessário morar a 3 quilômetros ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).
2. Como faço para tirar ou renovar o cartão do ônibus escolar?
*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.
*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.
Encontre no link abaixo um documento incluindo:
- As condições de elegibilidade da Île-de-France Mobilités e do Conselho Departamental da 91
- Como preparar seu arquivo de assinatura ou renovação
- O preço para o ano 2024/2025 (€105 por criança para o ano letivo incluindo taxas de inscrição)
3. Subsídios municipais
Municípios em Essonne às vezes podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.
4. Quando será emitido o cartão do ônibus escolar?
Após receber sua inscrição completa, processaremos sua solicitação o mais rápido possível. O cartão será enviado para sua casa o mais rápido possível, antes do início do ano letivo, que começará em 2 de setembro de 2024.