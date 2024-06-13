Para quem é o cartão do ônibus escolar?

O cartão de transporte escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.

(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus após assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido .

. Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.

de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura. Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.

ou Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).

mais da escola A assinatura deve ser feita antes de 31 de outubro de 2024*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Passos da assinatura: