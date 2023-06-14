Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Roissy Est:
- Junte-se à nossa conta no Twitter @RoissyEst_IDFM
- Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
- Por telefone no 01 80 96 32 82
- Para comprar seu ingresso por SMS, envie o ROISSYEST para 93100
- Para qualquer outra informação: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële
A partir de 1º de agosto de 2023, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus Roissy Est na iledefrance-mobilites.fr
Para calcular uma rota:
- Como se locomover > Direções
Para encontrar os horários:
- Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
- Notícias > 77 > Roissy Est
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.