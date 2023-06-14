A partir de 1º de agosto de 2023, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus Roissy Est na iledefrance-mobilites.fr

Para calcular uma rota:

Como se locomover > Direções

Para encontrar os horários:

Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha

Para acompanhar notícias locais (apenas no site):

Notícias > 77 > Roissy Est

Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.