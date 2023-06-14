Seus contatos no seu território de Roissy Est

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre todas as informações e notícias da rede Roissy Est

Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Roissy Est:

  • Junte-se à nossa conta no Twitter @RoissyEst_IDFM
  • Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 77 > Roissy Est
  • Por telefone no 01 80 96 32 82
  • Para comprar seu ingresso por SMS, envie o ROISSYEST para 93100
  • Para qualquer outra informação: 107 rue Clément Ader 77230 Dammartin-en-Goële

A partir de 1º de agosto de 2023, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus Roissy Est na iledefrance-mobilites.fr

Para calcular uma rota:

  • Como se locomover > Direções

Para encontrar os horários:

  • Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha

Para acompanhar notícias locais (apenas no site):

  • Notícias > 77 > Roissy Est

Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.