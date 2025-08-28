Seus horários para o início do ano letivo 2025-2026 já estão disponíveis!
Para consultá-los, é muito simples:
- Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha.
- Verifique os horários no seu ponto diretamente pelo horário no poste ou escaneando o código QR diretamente no ponto para obter o horário em tempo real
- Vá até a prefeitura ou de ônibus para pegar seu folheto (disponível a partir de 3 de setembro)
Ajustes de volta às aulas
- As linhas 6122 e 6124 agora terminam e partem da rodoviária Versailles Chantiers na plataforma G.
- Na estação Versalles Chantiers, as linhas 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164 para Buc pegam você no ponto Abbé Rousseaux, no final das escadas rolantes. Confira o mapa aqui:
- Após vários anos de trabalho no setor Vélizy 2, a linha 6123 retorna ao seu trajeto original e volta a atender as paradas Liaison Inovel Sud e Vélizy 2 Sud para chegar o mais próximo possível da entrada do shopping Vélizy 2.
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua viagem consultando os horários com antecedência e as Informações de Tráfego sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e lembre-se de assinar os alertas da sua linha selecionando o número da sua linha e clicando no sino "assine os alertas"
- Chegue ao seu ponto alguns minutos antes do horário indicado,
- Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
- Prepare sua passagem antes de embarcar no ônibus (passe Navigo, passe fácil, cartão Imagine R, se não tiver passagem, traga troco ou compre uma passagem por SMS enviando: ÔNIBUS + número da linha para 93100),
- Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
- Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
- Solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
- Verifique se você não esqueceu nada antes de descer,
- Desça em segurança no seu ponto.
Nossas equipes estão aqui para te ajudar, não hesite em perguntar a elas!
Desejamos a todos um ótimo começo para o novo ano letivo!