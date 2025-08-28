Conheça as novidades do seu novo ano letivo!

Seus horários para o início do ano letivo 2025-2026 já estão disponíveis!

Para consultá-los, é muito simples:

  • Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha.
  • Verifique os horários no seu ponto diretamente pelo horário no poste ou escaneando o código QR diretamente no ponto para obter o horário em tempo real
  • Vá até a prefeitura ou de ônibus para pegar seu folheto (disponível a partir de 3 de setembro)

Ajustes de volta às aulas

  • As linhas 6122 e 6124 agora terminam e partem da rodoviária Versailles Chantiers na plataforma G.
  • Na estação Versalles Chantiers, as linhas 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164 para Buc pegam você no ponto Abbé Rousseaux, no final das escadas rolantes. Confira o mapa aqui:
  • Após vários anos de trabalho no setor Vélizy 2, a linha 6123 retorna ao seu trajeto original e volta a atender as paradas Liaison Inovel Sud e Vélizy 2 Sud para chegar o mais próximo possível da entrada do shopping Vélizy 2.

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua viagem consultando os horários com antecedência e as Informações de Tráfego sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e lembre-se de assinar os alertas da sua linha selecionando o número da sua linha e clicando no sino "assine os alertas"
  • Chegue ao seu ponto alguns minutos antes do horário indicado,
  • Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
  • Prepare sua passagem antes de embarcar no ônibus (passe Navigo, passe fácil, cartão Imagine R, se não tiver passagem, traga troco ou compre uma passagem por SMS enviando: ÔNIBUS + número da linha para 93100),
  • Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
  • Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
  • Solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
  • Verifique se você não esqueceu nada antes de descer,
  • Desça em segurança no seu ponto.

 

Nossas equipes estão aqui para te ajudar, não hesite em perguntar a elas!

Desejamos a todos um ótimo começo para o novo ano letivo!