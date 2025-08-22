Notícias semelhantes

Seus horários de volta às aulas de 2025 estão disponíveis!

Encontre seu horário de volta às aulas, de 1º de setembro de 2025 a 5 de julho de 2026!

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados no portal Île-de-France Mobilités aqui.

Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @EvryEss_IDFM

Até logo no seu território!

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua jornada conferindo os horários e informações de trânsito com antecedência no https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Chegue à sua parada antes do horário indicado,
  • À medida que o ônibus se aproxima, sinalize para o motorista parar,
  • Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
  • Quando você entrar no ônibus, valide sua passagem para estar em ordem,
  • Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
  • Ao se aproximar do seu destino, solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
  • Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.

Feliz volta às aulas 2025 a todos!

