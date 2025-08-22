Notícias semelhantes

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados no portal Île-de-France Mobilités aqui.
Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @EvryEss_IDFM
Até logo no seu território!
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua jornada conferindo os horários e informações de trânsito com antecedência no https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Chegue à sua parada antes do horário indicado,
- À medida que o ônibus se aproxima, sinalize para o motorista parar,
- Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
- Quando você entrar no ônibus, valide sua passagem para estar em ordem,
- Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
- Ao se aproximar do seu destino, solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
- Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.