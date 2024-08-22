Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
Mudanças são feitas em algumas linhas. Encontre-os nesta página.
Durante o período dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, várias linhas operarão com uma oferta adaptada. O código QR nos folhetos de horários, folhas de internet e folhas de interrupção permitirá que você tenha acesso aos horários em tempo real. As linhas envolvidas são identificáveis por uma faixa rosa presente nos vários suportes.
Bom começo no novo ano letivo!