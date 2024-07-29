Notícias semelhantes

Neste verão, suas agendas estão desmaterializadas!

Comprometidos em respeitar o meio ambiente e reduzir nosso desperdício, decidimos não imprimir os cronogramas para o verão de 2025.

De 7 de julho a 31 de agosto de 2025, consulte todos os seus horários para o período de verão exclusivamente online:

O site da Île-de-France Mobilités> seção de horários> Keolis Argenteuil Boucles de Seine

Horário das linhas de Argenteuil a Boucles de Seine (iledefrance-mobilites.fr)

Nas paradas

Seu horário de funcionamento de 7 de julho a 31 de agosto de 2025