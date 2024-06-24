Notícias semelhantes

De 7 de julho a 24 de agosto de 2025 inclusive, suas linhas passarão a ser para horários de verão!
Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:
- O site Île-de-France Mobilités > Info > News > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
Você também pode nos contatar pelo telefone: 0800 10 2020
Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025:
Todas as outras linhas funcionarão de acordo com os horários do período "escolar".
Por favor, note que de 28 de julho a 17 de agosto de 2025, as linhas 90, 91, 92, 93, 94 e 95 não funcionarão.
As linhas 22 e 32 não operarão de 7 de julho a 24 de agosto de 2025
As linhas 51 a 76 para escolas não operarão durante o período de verão de 7 de julho a 31 de agosto de 2025.