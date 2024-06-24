Notícias semelhantes

Seus horários 100% digitais para o verão, agora disponíveis!

Encontre os cronogramas de verão de 2025, válidos de 7 de julho a 24 de agosto de 2025 inclusive!

De 7 de julho a 24 de agosto de 2025 inclusive, suas linhas passarão a ser para horários de verão!

Comprometidos em respeitar o meio ambiente, oferecemos a você a oportunidade de consultar sua agenda para o período de verão exclusivamente online:

  • O site Île-de-France Mobilités > Info > News > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités

Você também pode nos contatar pelo telefone: 0800 10 2020

Veja abaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025:

Linha 1 – Carrière sous-Poissy Maison des Insectes Estação Parc du Peuple de l'herbe <> Saint-Germain-en-Laye

 -  4.0 MB

Linha 2 – Chanteloup-les-Vignes Les Ouches <> Chambourcy Collège André Derain

 -  4.2 MB

Linha 3 – Orgeval Maison Blanche <> Poissy La Coudraie <> Poissy Saint-Exupéry

 -  5.5 MB

Linha 4 – Gare des Mureaux Les Mureaux <> Musiciens

 -  1.9 MB

Linha 5 – Poissy Rue de la Marne <> Poissy La Bruyère

 -  1.8 MB

Linha 6 – Les Mureaux Nouvelle France <> Les Mureaux Paul Éluard

 -  2.4 MB

Linha 7 – Aubergenville Family Village Shopping <> Les Mureaux Descartes <> Gare des Mureaux – Gambetta <> FAM de Bécheville

 -  2.6 MB

Linha 10 – Estação Poissy <> Triel-sur-Seine Norte

 -  2.0 MB

Linha 11 – Hardricourt Rue de Verdun <> Ecquevilly Collège Léonard de Vinci

 -  3.5 MB

Linha 12 – Estação Poissy <> Orgeval <> Morainvilliers Sul

 -  1.7 MB

Linha 13 – Verneuil-sur-Seine Piscine <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Centro Comercial Vernouillet Grosse Pierre

 -  1.1 MB

Linha 14 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Estação de trem Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Linha 15 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Estação de trem Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Linha 16 - Estação Vernouillet-Verneuil <> Morainvilliers Epinettes

 -  996.7 KB

Linha 17 - Gare des Clairières de Verneuil

 -  591.9 KB

Linha 18 – Vernouillet Estação Verneuil <> Chapet, Clos Saint-Denis

 -  1.1 MB

Linha 19 – Maurecourt Julia <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  921.3 KB

Linha 21 – Gare des Mureaux <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  1.4 MB

Linha 23 – Mézières-sur-Seine <> , Aubergenville <> , Les Mureaux <> , Meulan-en-Yvelines

 -  1.3 MB

Linha 24 – Gare Sud de Poissy <> Lycée Charles de Gaulle <> Gare Sud de Poissy

 -  745.3 KB

Linha 25 – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations <> Gare des Mureaux

 -  917.9 KB

Linha 26 – Gare des Mureaux <> Hardricourt > Mézy-sur-Seine

 -  1.2 MB

Linha 31 – Carrières-sous-Poissy Esplanada <> Carrières-sous-Poissy Ronceray

 -  977.7 KB

Linha 33 – Meulan-en-Yvelines – Circuito urbano

 -  1.2 MB

Linha 40 – Gare Nord de Poissy, <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.9 MB

Todas as outras linhas funcionarão de acordo com os horários do período "escolar".

Por favor, note que de 28 de julho a 17 de agosto de 2025, as linhas 90, 91, 92, 93, 94 e 95 não funcionarão.

As linhas 22 e 32 não operarão de 7 de julho a 24 de agosto de 2025

As linhas 51 a 76 para escolas não operarão durante o período de verão de 7 de julho a 31 de agosto de 2025.

