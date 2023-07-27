Notícias semelhantes

Novos horários disponíveis de 1º de agosto a 3 de setembro de 2023
Horário de verão válido de 1º de agosto a 3 de setembro de 2023
- Linha Expressa 07: Montereau <-> Provins</->
- Linha Expressa 47: Melun <-> <-> Nangis Provins</-></->
- Linha Expressa 50: <-> Chesssy Provins</->
- Linha 3201 : Provins <-> Fontaine-Fourches</->
- Linha 3202: Montereau <-> Fontaine-Fourches</->
- Linha 3203: Longueville <-> Noyen-sur-Seine</->
- Linha 3204: Nangis <-> <-> Mormant Tenente</-></->
- Linha 3207: Provins <-> Poigny</->
- Linha 3208: Provins <-> Poigny</->
- Linha 3209: <-> Saint-Brice Provins</->
- Linha 3210: Montereau <-> Provins</->
- Linha 3211: Provins <-> <-> Gouaix Longueville</-></->
- Linha 3212: <-> Provins</-> de Sourdun
- Linha 3213: Pézarches <-> Bray-sur-Seine</->
- Linha 3214:Villiers-Saint-Georges <-> Tournan-en-Brie</->
- Linha 3215: Nangis <-> Jouy-le-Châtel</->
- Linha 3216: Nangis <-> Nangis</->
- Linha 3217: Mons-en-Montois <-> Provins</->
- Linha 3218: Nangis <-> Donnemarie-Dontilly</->
- Linha 3219: Provins <-> Longueville</->
Transporte sob demanda a partir de 1º de agosto
Setor de Provinois
Setor Brie Nangissienne
Setor Bassée-Montois
Linha 3209