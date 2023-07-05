Linhas normais.
A Linha 12 (em breve 6136) muda para horários de verão de 10 de julho a 20 de agosto de 2023.
Linhas normais.
As linhas 260 (em breve 6160), 261 (em breve 6161), 262 (em breve 6162) e 264 (em breve 6164) passarão para o horário de verão de 10 de julho a 27 de agosto de 2023.
A linha 263 não opera no verão.
Linhas normais.
As linhas 11 (em breve 6135), 22 (em breve 6122), 23 (em breve 6123), 24 (em breve 6124), 31 (em breve 6131), 32 (em breve 6132), 33 (em breve 6133), 34 (em breve 6134), 40 (em breve 6140), 42 (em breve 6142) e 45 (em breve 6145) mudam para o horário de verão de 17 de julho a 20 de agosto de 2023.
Linhas escolares normais.
Assim que as aulas terminarem em 8 de julho de 2023, as linhas numeradas de 101 a 118, especificamente atendendo às escolas do território, tirarão licença e não serão mais oferecidas até o início do ano letivo, em 4 de setembro.
