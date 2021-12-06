A Linha 34 é estendida até o bairro do Pavillon Bouret!

O novo bairro Pavillon Bouret será atendido pelas novas paradas "Pavillon Bouret" e "La Forêt".

Você pode aproveitar um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico (das 6h45 às 8h15 e das 17h00 às 18h45), e a cada 30 minutos durante os horários de pico.