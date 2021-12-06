Seu ônibus conecta mais do que apenas paradas.
A partir de 3 de janeiro de 2022
34: um serviço estendido ao sul de Nandy
35: acesso simplificado à estação Cesson (RER D).
36: um serviço mais direto para a estação para os habitantes de Savigny-le-Temple.
37: um serviço direto para o colégio La Grande du Bois.
Para mais informações:
Iledefrance-mobilites.fr> notícias
@Senart_IDFM
A Linha 34 é estendida até o bairro do Pavillon Bouret!
O novo bairro Pavillon Bouret será atendido pelas novas paradas "Pavillon Bouret" e "La Forêt".
Você pode aproveitar um ônibus a cada 15 minutos durante o horário de pico (das 6h45 às 8h15 e das 17h00 às 18h45), e a cada 30 minutos durante os horários de pico.
As paradas atendidas em Nandy são as seguintes: Mairie, Résidence des Tilleuls, Pavillon Bouret, La Forêt; Pavilhão Real, Cogumelos, Clareira, Caça, Villemur, Peônias, Robert Buron College, Girassol.
As paradas atendidas em Savigny-le-Temple são as seguintes: Jean Moulin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
Chegue à estação Cesson com a linha 35!
A partir de agora, a linha 35 leva você até a estação Cesson vindo do coração de Nandy.
Essa linha opera apenas durante o horário de pico (das 6h às 9h e das 16h30 às 20h), para viagens cada vez mais diretas e rápidas.
As paradas atendidas em Nandy são as seguintes: Pavillon Bouret, La Forêt, Clairière, Mairie, Résidence des Tilleuls.
As paradas atendidas em Cesson são as seguintes: Estação de trem de Cesson
Linha 36, uma rota mais direta e rápida até a estação!
A partir de agora, a linha 36 atenderá as paradas "Clocher" e "Résistance" no município de Savigny-le-Temple.
Com a linha 36, o serviço para a escola de ensino fundamental La Grange du Bois é feito na parada "Le Clocher"
ATENÇÃO: As seguintes paradas agora são atendidas pela linha 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.
As paradas atendidas em Savigny-le-Temple são as seguintes: estação Cesson, Noisement, Ecomuseum, Champlatreux, Fontaine Ronde, Sidonie Talabot, Place de l'Église, Cemitério, Biblioteca de Mídia, Suécia, Le Clocher, Résistance, Jules Vallès, Mairie, Bois Sénart Centre Commercial, Bois Sénart La Halle, estação Savigny Nandy.
A Linha 37 assume a Linha 36 em parte da rota!
As seguintes paradas, anteriormente atendidas pela linha 36, agora são atendidas pela linha 37: René Cassin, Droits de l'Homme, Victor Schoelcher e Collège La Grange du Bois.
As paradas atendidas em Nandy são as seguintes: Faisanderie, Sablons, Turquoises.
As paradas atendidas em Savigny-le-Temple são as seguintes: Olof Palme, Collège de la Grange du Bois, Victor Schoelcher, Droits de l'Homme, René Cassin, Jules Vallès, Mairie, Gare de Savigny Nandy.
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
Por telefone no 09 70 83 77 00