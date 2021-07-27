A partir de 30 de agosto de 2021, sua linha C aumenta o volume!
Com sua nova linha C:
- Mais frequência para Livry-sur-Seine, cuja estação agora é atendida
- uma conexão melhor entre Livry-sur-Seine, Vaux-le-Penil, o centro de Melun e a estação Melun.
Extensão da Linha C: Estação Melun/Estação Livry sur Seine
Estendemos a linha C até a estação Livry-sur-Seine para melhorar a conexão entre o Parque Empresarial Vaux-le-Pénil, o centro de Melun e sua estação de trem, bem como as áreas residenciais de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine.
O + para você:
- Conexões com o RER D e o Transilien R
- Novo serviço da linha em Livry-sur-Seine para uma melhor conexão com a estação Melun e seu centro da cidade, mas também com a estação Livry-sur-Seine.
Mapa da linha C: Estação Melun até estação Livry-sur-Seine.
As paradas atendidas em Melun são as seguintes: estação Melun, Place Chapu, Quai Rossignol, Praslin Université, Notre Dame, Gambetta, Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
As paradas atendidas em Vaux le Penil são as seguintes: Résidence du Château, Moustier, Acacias, Foch 11 Novembre, Curie Pascal, Val de Noue, Fontaine Saint Marc, Trois Rodes, Grouette, Clos Saint Martin, Mare à Quenette, Crespy, Route de Livry, Terres Blanches, Vaux Pleins Vents.
As paradas atendidas em Livry-sur-Seine são as seguintes: Route de Livry, Vaux Garenne, Place Mouton, Fief du pré e estação de trem Livry-sur-Seine.
Linhas K e M redesenhadas e complementares
A Linha K agora oferece um serviço melhor para o centro de Melun. A linha M se beneficia de uma oferta redesenhada para maior simplicidade.
Linha K: Um serviço melhor ao centro de Melun
A nova linha oferece um serviço mais direto para a estação e o centro da cidade de Melun, com maior frequência, especialmente no setor de La Rochette.
O + para você:
- Conexões com o RER D e o Transilien R,
- Uma oferta mais acessível, com mais frequência (30 minutos no horário de pico) e mais ônibus aos sábados.
- Dobrar a oferta de sábado para o distrito de Chaussy
Mapa da linha K: Estação Melun até Gare Routière Mail. As paradas atendidas são: estação Melun, Ecluse, Chaussy, Belle Ombre, Pouillot Gâtinais, Delaroue, Albert Moreau, Lebon, Claude Bernard, Camping, Quai Joffre, Notre Dame, Praslin Université, Gambetta, Place Saint Jean, Mail Gaillardon e Gare Routière Mail.
M-Line: mais simplicidade
A Linha M está sendo desenvolvida para fortalecer os serviços escolares nos setores de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine e para oferecer uma linha adicional de acesso ao centro da cidade de Melun.
O + para você:
- Linha alinhada com os horários do Lycée Simone Signoret e extensão das corridas até o centro da cidade
- Conexões no Mail Gaillardon com linhas fortes: C, E, N e o Citalien
Mapa de linhas M: Correspondência Gaillardon para Rond Point du Bucher, Vaux-le-Pénil.
As paradas atendidas em Melun são as seguintes: Mail Gaillardon, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Decourbe.
As paradas atendidas em Vaux-le-Penil são as seguintes: Résidence du Château, Ferme, 14 Juillet, Guinottes, Pigeons, Rue du Chêne, Seine Grisonnières, Baste Seine, Javal, Crespy, Mare à Quenette, Grouette, Rond Point du Bucher.
As paradas atendidas em Livry-sur-Seine são as seguintes: estação de trem Livry-sur-Seine, Fief du Pré, Place Mouton, Vaux Garenne
Encontre todas as informações sobre a nova oferta (horários, mapas) em:
- O aplicativo Île-de-France Mobilités TàD, disponível na App Store e Play Store ou no site tad.idfmobilites.fr/
- Em nossos escritórios de vendas na estação Melun e no Mail
- Por telefone no 01 60 07 94 70 de segunda a sábado, das 6h30 às 20h00
- Twitter @Melun_IDFM
Desejamos a você um ótimo começo de ano letivo em nossas linhas!