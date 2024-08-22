Notícias semelhantes

A partir de segunda-feira, 2 de setembro, mudanças estão sendo feitas nas suas linhas. Descubra-os setor por setor.
Setor Poissy
Linhas 1, 2, 3 e 5
Ajustes no horário são feitos para melhorar a regularidade e garantir conexões com seus trens na estação Poissy.
Linha 12
A viagem das 12h18 da estação Poissy Sud nos dias úteis é antecipada para as 12h05.
Linha 24
A partida das 8h10 da Gare Nord agora será da Gare Sud para aumentar a capacidade do Lycée Charles de Gaulle.
A parada Gare Nord não será mais atendida na rota das 8h06 durante as férias escolares.
Linha 56
A parada "Villa Savoye" não é mais atendida na direção do Lycée Le Corbusier. Você pode ir até a parada "Lycée Le Corbusier", localizada a 190 metros de distância.
Diagrama da linha 56
Linha 59
A corrida das 6h50 é antecipada para 6h48 da estação Cergy Saint-Christophe para aumentar a regularidade.
Linha 67
Para melhorar a pontualidade da linha, as paradas "Gare Nord de Poissy" e "Ursulines" não serão mais atendidas.
- Na direção de Nicot, você pode pegar a linha 59.
- Na direção de Les Mureaux, você pode pegar as linhas 43, 68 e 92.
Diagrama da linha 67
Linha 70
Algumas corridas foram adiantadas alguns minutos para melhor atender à escola de ensino fundamental André Derain em Chambourcy.
Linha N155
2 paradas foram criadas em Carrières-sous-Poissy em ambas as direções:
- Pont Neuf
- Stade Mazières.
Diagrama da linha N155
Setor Les Mureaux
Suas linhas mudam de plataforma na Gare des Mureaux:
Para maior legibilidade, os nomes de algumas das suas paradas estão mudando:
- Rouillard torna-se Rouillard - Bords de Seine
- Gros Murs torna-se Gros Murs - Bords de Seine
- Porch République torna-se Château de Bècheville
- Maison des Associations torna-se Espace des Habitants
- P. Le Faucheux torna-se Les Ateliers du Moulin
- Molière torna-se Pôle Molière.
Linha 11
Para responder ao aumento do número de alunos na escola Mercier Saint-Paul em Meulan-en-Yvelines, uma corrida adicional foi criada a partir da parada "Comtesse RD 43" às 7h53 durante os períodos letivos.
Diagrama da linha 11
Linha 60
As partidas das 11h40 do Collège Henri IV são adiadas para as 11h45 da quarta-feira ao meio-dia para garantir um melhor horário com a partida dos alunos.
Linha 62
Várias mudanças foram feitas na linha:
- A corrida das 13h25 na quarta-feira ao meio-dia no Lycée Jacques Vaucanson é adiada para 12h40 para garantir melhor alinhamento com a escola.
- As paradas "Arquebuse" e "Gambetta" em Meulan-en-Yvelines serão atendidas sistematicamente nas viagens de volta para Vaux-sur-Seine.
- A parada "Gare des Mureaux - RD 43" será atendida em todas as viagens de ida e volta.
- Às quartas-feiras à tarde, as viagens no terminal da parada "Gare de Vaux-sur-Seine" são estendidas até a parada "Port Maron", como em outros dias da semana.
Linha 66
A parada "La Poste" em Meulan-en-Yvelines foi adicionada ao trajeto da linha em direção a Verneuil-sur-Seine.
Linha 73
Para melhorar a legibilidade do cronograma e das contagens seguintes realizadas no ano passado, foram feitos ajustes:
- As corridas que partem do Lycée Van Gogh terminarão na parada "Comtesse RD 43" na quarta-feira ao almoço.
- A corrida das 7h55 da manhã da Gare des Mureaux até o Collège Léonard de Vinci agora partirá da parada "Le Petit Moulin" às 8h07. A linha 11 permite chegar ao Collège Léonard de Vinci d'Ecquevilly e a linha 58 permite chegar ao Lycée François Villon em Les Mureaux.
- A partida às 18h15 do Collège Léonard de Vinci para Aubergenville é removida do horário após o ajuste dos horários de partida dos alunos.
Diagrama da linha 73
Linhas 6, 93 e 95
Ajustes nos horários e tempos de viagem são feitos para melhorar a pontualidade dessas filas.
Setor Verneuil-sur-Seine
Linhas 27 e 28
Para ajudar você a se orientar, a parada "Gare de Villennes-sur-Seine" agora tem números de plataforma:
- Plataforma nº 1 do lado do prédio de passageiros da SNCF: linha 27 - circuito matinal e linha 28
- Plataforma nº 2 no lado da Avenue de la Libération: linha 27 - circuito noturno.
Linhas 42-65-66-76a
Suas linhas agora servirão a parada "Église Saint-Martin" em Triel-sur-Seine. Esta é a antiga parada "La Poste" já atendida pela linha 64.
Linha 75
Devido à baixa frequência e para melhorar a clareza do serviço até a vila de Marsinval, a parada "Flamant" foi removida do horário. Sua linha atenderá as paradas "Charles d'Orléans" e "Philippe de Beaumanoir" em ambos os sentidos.
Diagrama da linha 75
Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
